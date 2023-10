Πόλεμος στο Ισραήλ: Η Χαμάς φέρεται να απελευθερώνει μια γυναίκα και δύο παιδιά

Σύμφωνα με το Al Jazeera η Χαμάς προχώρησε στην απελευθέρωση ομήρων, ειδικότερα μιας γυναίκας και δύο παιδιών.

Τα πλάνα είναι τραβηγμένα από απόσταση και δείχνουν τη γυναίκα και τα παιδιά από πίσω, καθώς και άνδρες που πιθανώς είναι μαχητές της Χαμάς να απομακρύνονται. Η γυναίκα και τα παιδιά βρίσκονται σε ανοιχτό χώρο κοντά σε φράχτη, ο οποίος μπορεί να είναι το σύνορο μεταξύ Ισραήλ και Γάζας.

Δεν υπήρξε κανένα σχόλιο από την ισραηλινή πλευρά, αναφέρεται στο Al Jazeera.

#BREAKING Hamas released an Israeli woman and her two children. pic.twitter.com/Towia58mxU

— Clash Report (@clashreport) October 11, 2023