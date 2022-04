Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσικό χτύπημα στα σύνορα με τη Μολδαβία – Ζημιές σε γέφυρα στον ποταμό Δνείστερο

Τη στιγμή που η Μολδαβία είναι σε εγρήγορση, μετά τις βομβιστικές επιθέσεις στην αποσχισθείσα περιοχή της Υπερδνειστερίας και αποφάσισε την ενίσχυση των ελέγχων στις μεταφορές και των περιπολιών στα σύνορα, ρωσικές δυνάμεις κατάφεραν πλήγμα σε γέφυρα στρατηγικής σημασίας στον ποταμό Δνείστερο.

Συγκεκριμένα, ρωσικός πύραυλος έπληξε τη γέφυρα στις εκβολές του Δνείστερου. Αυτή η γέφυρα είναι μια ζωτικής σημασίας αρτηρία που συνδέει την Οδησσό με τα ρουμανικά σύνορα. Επίσης, είναι σχεδόν η μόνη οδική και σιδηροδρομική επικοινωνία μεταξύ τριών περιοχών της περιφέρειας της Οδησσού. Με τις ζημιές που υπέστη, και αποκόπτεται η περιοχή από την υπόλοιπη Ουκρανία.

Russian forces conducted a missile strike on the Zatoka bridge in the Odesa Oblast, #Ukraine (🇺🇦). The strike destroyed the main route between the northern and southern parts of the region. This bridge was also used to send over fuel, supplies, and ammunition from #Romania (🇷🇴). pic.twitter.com/GcO33lqsux — Aerospace Intelligence (@space_osint) April 26, 2022

Today, a missile hit the bridge on the Dniester Estuary. This bridge is a vital transport artery that connects Odessa with the Romanian border. Also, it’s almost the only road and railway communication between three districts of the Odessa region. (IPC-#Ukraine ) #UkraineRussia pic.twitter.com/hBwY9pDBCQ — Abelardo Vázquez (@Abelard0Vazquez) April 26, 2022

Χρήστες των social media ανεβάζουν φωτογραφίες και βίντεο από τις ζημιές που υπέστη η στρατηγικής σημασίας γέφυρα Zatoka. Είναι η μόνη γέφυρα που συνδέει το Budjak με την υπόλοιπη Ουκρανία.

The Zatoka Bridge connecting the Bilhorod-Dnistrovskyi Region near the Romanian Border and the Odessa Region appear to have been Severely Damaged by Russian Missiles Strikes earlier. pic.twitter.com/Svlas6VflA — OSINTdefender (@sentdefender) April 26, 2022

📷Russian cruise missile hit a bridge at Zatoka. It’s the only Ukrainian bridge connecting Budjak with the rest of Ukraine. Other roads lead through Moldova. #Ukraine #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/f2kT7yJGMM — MilitaryLand.net (@Militarylandnet) April 26, 2022

Το Κίεβο κατηγορεί τη Μόσχα ότι θέλει να «αποσταθεροποιήσει» την αποσχισθείσα περιοχή της Υπερδνειστερίας

Το Κίεβο κατηγόρησε σήμερα τη Μόσχα ότι επιδιώκει να “αποσταθεροποιήσει” τη μολδαβική αποσχισθείσα φιλορωσική περιοχή της Υπερδνειστερίας, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία. Η επίθεση που εκδηλώθηκε στη γέφυρα, εγείρει φόβους για διάχυση του πολέμου στην περιοχή. “Η Ρωσία θέλει να αποσταθεροποιήσει την περιοχή της Υπερδνειστερίας, κάτι που υποδηλώνει ότι η Μολδαβία θα πρέπει να αναμένει να δεχθεί “καλεσμένους”, δήλωσε, μέσω Twitte,r ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας Μιχαήλο Ποντολιάκ, υπονοώντας τους Ρώσους στρατιώτες που έχουν εισβάλει στην Ουκρανία, από τις 24 Φεβρουαρίου.

“Εάν η Ουκρανία πέσει αύριο, τα ρωσικά στρατεύματα θα βρίσκονται στις πύλες του Κισινάου. Καλά νέα: η Ουκρανία θα διασφαλίσει οπωσδήποτε τη στρατηγική ασφάλεια της περιοχής. Ωστόσο πρέπει να εργαστούμε ως ομάδα”, έγραψε ο Ποντολιάκ στο Twitter.

Russia wants to destabilize the Transnistrian region & hints Moldova should wait for “guests”. Bad news: if Ukraine falls tomorrow Russian troops will be at Chișinău’s gates. Good news: Ukraine will definitely ensure strategic security of the region. But we need to work as a team — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 26, 2022

Το ρωσικό ΥΠΕΞ απεύχεται μια επέμβαση στην περιοχή

Το Κρεμλίνο παρακολουθεί στενά τα γεγονότα στην αποσχισθείσα από τη Μολδαβία φιλορωσική περιοχή της Υπερδνειστερίας, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, προσθέτοντας ότι τα νέα που έρχονται από την περιοχή συνιστούν λόγο σοβαρής ανησυχίας.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία θα ήθελε να αποφύγει ένα σενάριο σύμφωνα με το οποίο η Μόσχα θα έπρεπε να επέμβει στην περιοχή της Υπερδνειστερίας, μετέδωσε το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το πρακτορείο RIA.

Στην Μολδαβία συνήλθε εκτάκτως σήμερα το συμβούλιο ασφαλείας της χώρας, μετά τα περιστατικά που σημειώθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, την επίθεση δηλαδή στο υπουργείο Εσωτερικών της Υπερδνειστερίας και την καταστροφή των δύο κεραιών μέσω των οποίων εκπέμπει το ρωσικό ραδιόφωνο.

Λόιντ Όστιν: Η Ουάσινγκτον δεν είναι σίγουρη για τα αίτια της βίας στην Υπερδνειστερία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν τα αίτια των πρόσφατων περιστατικών βίας που σημειώθηκαν στην αποσχισθείσα από την Μολδαβία και υποστηριζόμενη από την Ρωσία περιοχή της Υπερδνειστερίας, δήλωσε σήμερα Τρίτη ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν.

«Δεν είμαστε πράγματι βέβαιοι τι σημαίνουν όλα αυτά, αλλά είναι κάτι το οποίο στο οποίο θα εστιάσουμε», δήλωσε ο Όστιν.

Στην Υπερδνειστερία πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις τοπικές αρχές αρκετές επιθέσεις το τελευταίο εικοσιτετράωρο. Αρχικά έγινε στόχος μια στρατιωτική μονάδα, εν συνεχεία εκρήξεις σημειώθηκαν στο αρχηγείο της κρατικής ασφάλειας της Υπερδνειστερίας, ενώ δύο εκρήξεις προκάλεσαν ζημιές σε δύο παλιές ραδιοφωνικές κεραίες, σοβιετικής εποχής, μέσω των οποίων εκπέμπει ο ρωσικός σταθμός.