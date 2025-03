Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσική πυραυλική επίθεση σε νοσοκομείο εν μέσω των διαπραγματεύσεων – Τουλάχιστον 28 τραυματίες

Οι ρωσικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας συνεχίζονται με αμείωτη ένταση στο πεδίο της μάχης, παρά το γεγονός ότι από το πρωί διεξάγονται κρίσιμες συνομιλίες στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας με τη συμμετοχή των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, η Ρωσία εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση στην πόλη Σούμι, στη βόρεια Ουκρανία.

⚡️💥Russian army targeted residential buildings and a school in the central part of Sumy with a missile, the regional administration said.

According to the Governor, Volodymyr Artyukh, none of the students in the school were injured because they were in a bomb shelter. Fires… pic.twitter.com/lF6ruCA7wa

— Denys from Kharkiv (@GlushkoDenys) March 24, 2025