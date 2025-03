Τουρκία: Η πρώτη φωτογραφία του Ιμάμογλου από τη μεταφορά του στις φυλακές – «Αγαπητοί νέοι, μείνετε μακριά από συγκρούσεις» έγραψε σε ανάρτησή του

Τα τουρκικά ΜΜΕ δημοσιεύουν εικόνες που δείχνουν τον Εκρέμ Ιμάμογλου να περνά την πύλη των φυλακών της Σηλυβρίας, ενώ την ίδια στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου της χώρας.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια, είχε ανακοινώσει ότι το τελευταίο πενθήμερο έχουν τεθεί υπό κράτηση 1.133 άτομα, υπογραμμίζοντας πως «η τρομοκρατία των δρόμων και η απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια του έθνους δεν θα γίνει ανεκτή».

Δέκα δημοσιογράφους μεταξύ των οποίων και φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που κάλυπταν τις διαδηλώσεις των τελευταίων πέντε ημερών, συνέλαβε η τουρκική αστυνομία με εφόδους στα σπίτια τους, όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΕΡΤΝews.

Για την Τετάρτη ο νομάρχης Κωνσταντινούπολης κάλεσε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο για να εκλέξει τον αναπληρωτή του 54χρονου Ιμάμογλου, ο οποίος καθαιρέθηκε ενώ καταργήθηκε ακόμη και το πτυχίο του, που αποτελεί προϋπόθεση για κάθε υποψήφιο εκλογών.

Για «ιστορική στιγμή» μιλάει την ίδια ώρα η τουρκική αντιπολίτευση καθώς όχι μόνο τα μέλη της αλλά και πολίτες σε 55 από τους 81 νομούς της Τουρκίας έδωσαν το «χρίσμα στον Εκρέμ Ιμάμογλου», για τη διεκδίκηση της προεδρίας με ρεκόρ προσέλευσης 15 εκατομμυρίων πολιτών.



Ο πρόεδρος του αντιπολιτευόμενου Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Οζγκιούρ Οζέλ δήλωσε ότι θα παραμείνει μέσα στο δημαρχείο Κωνσταντινούπολης μέχρι να εξασφαλιστεί ότι η κυβέρνηση δεν θα ορίσει τοποτηρητή αλλά θα εκλεγεί αναπληρωτής δήμαρχος από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Οι επιπτώσεις της πολιτικής κρίσης στην Οικονομία είναι εμφανείς. Την περασμένη εβδομάδα διεκόπη αρκετές φορές η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου για να περιοριστούν οι απώλειες, το επιτόκιο του δεκαετούς ομολόγου του δημοσίου εκτοξεύτηκε στο 33,5%, ενώ η Κεντρική Τράπεζα διέθεσε 26 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε τρεις ημέρες για να κρατήσει την ισοτιμία της τουρκικής λίρας.

The arrested mayor of #Istanbul , Ekrem #Imamoglu , was taken to prison. The Turkish Interior Ministry dismissed him from his duties as mayor. Imamoglu called on supporters to fight and hold mass demonstrations. #Turkey #CHP #Protests pic.twitter.com/09AClHo2hu

Ανάρτηση μέσα από τη φυλακή έκανε ο Εκρέμ Ιμάμογλου στην πλατφόρμα X. Σε αυτήν, ο ίδιος κάνει λόγο για μια κατάσταση που «έχει κάνει μια χούφτα κακούς ανθρώπους δυστυχισμένους» και προτρέπει τους νέους να μείνουν μακριά από τις συγκρούσεις που λαμβάνουν χώρα τις τελευταίες μέρες μετά τη σύλληψή του.

Η ανάρτηση του Εκρέμ Ιμάμογλου:

«Γεια σε όλους, ας είναι ευλογημένο το Ραμαζάνι,

πολύτιμοι συμπολίτες μου, μητέρες, πατέρες, θείες, θείοι, αγαπητοί νέοι, τα διαμαντένια μου παιδιά, αγκαλιάζω τον καθένα από εσάς με αγάπη και σεβασμό.

Παρ’ όλη τη δυστυχία που βιώσαμε, τις ανυπόληπτες αποφάσεις της δικαιοσύνης που μας έκαναν όλους να σκύψουμε το κεφάλι, την κατάσταση της οικονομίας μας και την καταστροφή της διεθνούς μας φήμης, πραγματοποιήθηκε μια δημοκρατική επανάσταση και στις 23 Μαρτίου, ο υποψήφιος Πρόεδρος εξελέγη από το λαό με τις ψήφους των συναδέλφων μου του CHP και όλων των πολιτών μας. Αυτή είναι μια θαυμάσια κατάσταση. Η ελπίδα είναι πολύ μεγάλη. Έχει κάνει μια χούφτα κακούς ανθρώπους δυστυχισμένους. Ο φόβος τους έχει αυξηθεί. Θα φοβούνται, ας φοβούνται. Γιατί εμείς, μαζί με το έθνος μας, εκπροσωπούμε τη συμμαχία της Τουρκίας. Αντιπροσωπεύουμε τις ευγενείς αξίες της Τουρκικής Δημοκρατίας, τη δημοκρατία. Εκπροσωπούμε το μέλλον, τη δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου, την ισότητα, την ενότητα και την αλληλεγγύη. Εκπροσωπούμε τις αξίες της παραδεισένιας πατρίδας, την ανάπτυξη, την καλή παιδεία, τη λογική, την επιστήμη, την τέχνη, τον αθλητισμό και την ποιότητα ζωής. Είμαστε η εγγύηση της μελλοντικής ευτυχισμένης ζωής και της ψυχικής ηρεμίας των οικογενειών, έστω και μιας χούφτας ανθρώπων που σήμερα φοβούνται πολύ.

Δουλεύω σκληρά, θα δουλέψω ακόμα πιο σκληρά, πραγματικά δεν έχει σημασία πού βρίσκομαι. Λαμπροί νέοι μου, νιώστε με στην καρέκλα δίπλα σας όταν εργάζεστε στο γραφείο σας. Βρίσκομαι στα εργαστήρια των εργατών, στα χωράφια των αγροτών, στα γόνατα των γιαγιάδων. Βρίσκομαι στον κύκλο παιχνιδιού των παιδιών. Θα πετύχουμε μαζί. Θα συνεχίσω να σας παρακολουθώ στο Saraçhane και σε όλες τις πλατείες στις 20.30 το βράδυ.

Αγαπητοί νέοι,

Μείνετε μακριά από τις συγκρούσεις. Να είστε καλοί με τις δυνάμεις ασφαλείας μας, τους αστυνομικούς μας, τους ανθρώπους μας, τους οποίους αγαπώ πολύ. Επιτρέψτε μου να σας δω όλους με χαμογελαστά πρόσωπα απόψε. Το έθνος είναι σπουδαίο».

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου μπορεί να κρατηθεί ακόμη και δύο χρόνια, χωρίς δίκη για το αδίκημα της διαφθοράς και στο μεταξύ οι εισαγγελικές αρχές θα πρέπει να συλλέξουν τα στοιχεία, να συντάξουν το κατηγορητήριο και να παραπεμφθεί στη συνέχεια η υπόθεση στο ακροατήριο.

«Δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι αυτής της χώρας, που πληγώθηκαν από την τυραννία της κυβέρνησης, την κατεστραμμένη οικονομία, την αξιοκρατία και την ανομία, έτρεξαν στις κάλπες και είπαν “φτάνει πια” στον Ερντογάν. Στέλνω τους χαιρετισμούς μου στα εκατομμύρια που φώναξαν απόψε στο Σαρατσχανέ και στις πλατείες σε όλη τη χώρα μου. Αυτές οι κάλπες θα στηθούν και το έθνος, ο λαός, θα δώσει στην κυβέρνηση ένα αξέχαστο χαστούκι» σε αυτή την κυβέρνηση», υποστήριξε ο Εκρέμ Ιμάμογλου στο πρώτο μήνυμα του από τη φυλακή.

Στην Κωνσταντινούπολη, το επίκεντρο των διαδηλώσεων, η αστυνομία προχώρησε σε εκτεταμένη χρήση σπρέι πιπεριού και χημικών εναντίον των διαδηλωτών. Το παρών έδωσαν η σύζυγος και ο γιος του καθαιρεθέντος δημάρχου Κωνσταντινούπολης .

🇹🇷 The Turkish authorities say more than 1,100 people have now been arrested after five days of protests across the country – declaring that “terrorising the streets” will not be permitted. The protests began after the Mayor of Istanbul, Ekrem Imamoglu was arrested on corruption… pic.twitter.com/0nVSeKMlAV

— 🔴 Press review and more 🛰️ (@EUFreeCitizen) March 24, 2025