Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία περιορίζει “εν μέρει” την πρόσβαση στο Facebook

Η Μόσχα μπλοκάρει “εν μέρει” το Facebook, επικαλούμενη “λογοκρισία”. Τη στιγμή που οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις “σφυροκοπούν” την Ουκρανία και βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από το Κίεβο, η ρωσική ρυθμιστική αρχή επικοινωνιών Roskomnadzor ανακοίνωσε ότι ξεκινά εν μέρει τον περιορισμό πρόσβασης στην δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης “λόγω παραβιάσεων της ελευθερίας του λόγου”.

Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη ποιοι ακριβώς θα είναι αυτοί οι περιορισμοί.

Russian censor RossComNadzor announced it starts partial blocking of Facebook/@Meta “due to violations of freedom of speech”.

