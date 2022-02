Ουκρανία: Η μεγάλη μάχη για το Κίεβο – Μάχες και εκρήξεις στα προάστια, ηχούν ξανά οι σειρήνες

Το Κίεβο πολιορκείται από τις ρωσικές δυνάμεις, που επελαύνουν στην Ουκρανία για δεύτερη ημέρα. Ο δήμαρχος της πόλης, σε δραματικό μήνυμά του, ανέφερε ότι το Κίεβο έχει εισέλθει σε αμυντική θέση, ενώ στην πόλη ηχούν συνεχώς οι σειρήνες και, σύμφωνα με αναφορές δημοσιογράφων, οι ρωσικές δυνάμεις βομβαρδίζουν γειτονιές στα βόρεια της ουκρανικής πρωτεύουσας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται μάχες. Την ίδια στιγμή ο Ρώσος πρόεδρος σε μήνυμά του, κάλεσε τον στρατό της Ουκρανίας να καταθέσει τα όπλα.

«Κάνω έκκληση για άλλη μια φορά στο στρατιωτικό προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας: μην επιτρέπετε σε νεοναζί (Ουκρανοί ριζοσπάστες εθνικιστές) να χρησιμοποιούν τα παιδιά, τις συζύγους και τους πρεσβύτερους σας ως ασπίδες», είπε ο Πούτιν σε τηλεοπτικό διάγγελμα μιλώντας στο Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας της Ρωσίας.

«Πάρτε την εξουσία στα χέρια σας, θα είναι πιο εύκολο να φθάσουμε σε συμφωνία» πρόσθεσε, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο Πούτιν τόνισε ακόμα ότι Ρώσοι στρατιωτικοί στην Ουκρανία ενεργούν «Γενναία, επαγγελματικά και ηρωικά».

H Ουκρανή αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας Χάνα Μάλιαρ δήλωσε πως οι ρωσικές δυνάμεις έχασαν περίπου 2.800 στρατιώτες και 80 τανκ κατά τη διάρκεια της επίθεσής τους εναντίον της Ουκρανίας. Η ίδια πρόσθεσε, σε μήνυμά της στη σελίδα της στο Facebook, πως τα ρωσικά στρατεύματα έχασαν επίσης 156 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, 10 αεροσκάφη και επτά ελικόπτερα, έως τις 15.00 ώρα Ελλάδας.

Το μεσημέρι της Παρασκευής, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις ανέλαβαν τον έλεγχο του στρατηγικής σημασίας αεροδρομίου Χοστόμελ, κοντά στο Κίεβο, και ότι αλεξιπτωτιστές προσγειώθηκαν στην περιοχή, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι ο ρωσικός στρατός εξουδετέρωσε περισσότερους από 200 άνδρες των ειδικών μονάδων της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της κατάληψης του αεροδρομίου.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με δημοσιεύματα, μία ομάδα “κυνηγών” των ειδικών δυνάμεων της Τσετσενίας έχει εξαπολυθεί στην Ουκρανία για να συλλάβει ή να σκοτώσει ένα σύνολο συγκεκριμένων Ουκρανών αξιωματούχων.

Σε κάθε στρατιώτη φέρεται να δόθηκε μια ειδική “τράπουλα” με φωτογραφίες και περιγραφές Ουκρανών αξιωματούχων, ανέφερε ένα κανάλι Telegram της Μόσχας. Ο κατάλογος περιλαμβάνει αξιωματούχους και αξιωματικούς ασφαλείας που είναι ύποπτοι για “εγκλήματα” από τη Ρωσική Ερευνητική Επιτροπή, προστίθεται στην έκθεση, σύμφωνα με την Daily Mail.

I’m in the north of #Kyiv where Russia is continuing to bomb the neighborhoods. This is the bridge that Ukraine blew up today to prevent the advance of Russian tanks. You can see ppl fleeing the city on foot scrambling over the ruins; I watched as a man dragged over his bicycle. pic.twitter.com/QVoxht2LDs

— Francesca Ebel (@FrancescaEbel) February 25, 2022