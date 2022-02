Ώρα μηδέν στην Ουκρανία: Μπήκαν στο Κίεβο οι Ρώσοι – Σκληρές μάχες στα προάστια

Οι ρωσικές δυνάμεις επελαύνουν και έχουν φτάσει στο Κίεβο. Όπως φαίνεται σε βίντεο στα social media, στο προάστιο Ομπολόν, το οποίο απέχει μόλις 10 χιλιόμετρα από την ουκρανική πρωτεύουσα, ένα τανκ περνά με ταχύτητα από την πλατεία.

Σε άλλο βίντεο φαίνεται τανκ να περνά με επίσης μεγάλη ταχύτητα πάνω από διερχόμενο αυτοκίνητο.

In Ukraine, a Russian tank had driven over the civilian car. Terrifying footage. My thoughts are with the people of Ukraine. pic.twitter.com/hmIDNCUeus

