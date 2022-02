Πόλεμος στην Ουκρανία: Συγκλονίζει τον πλανήτη το βίντεο με το παιδί που κλαίει στα καταφύγια – “Δεν θέλω να πεθάνω”

Ο πόλεμος που ξέσπασε χθες στην Ουκρανία συνεχίζεται με τους κατοίκους της χώρας να ζουν τον απόλυτο εφιάλτη. Η ζωή τους άλλαξε από τη μία μέρα στην άλλη. Ηλικιωμένοι και μικρά παιδιά έρχονται αντιμέτωποι με τον θάνατο. Έντρομοι, τρέχουν στα καταφύγια για να προστατευτούν.

Τα βίντεο που μεταδίδονται στα τηλεοπτικά δίκτυα σε όλο τον κόσμο είναι συγκλονιστικά. Σε ένα από αυτά ένα μικρό παιδάκι περιγράφει με δάκρυα στα μάτια πως ξύπνησε από ένα μεγάλο “μπουμ”. “Δεν θέλω να πεθάνω” λέει κλαίγοντας.

Το βίντεο που μετέδωσε το Bloomberg είναι πραγματικά γροθιά στο στομάχι.

“I don’t want to die.”

Ukrainians are seeking safety after Russia’s invasion, with some fleeing the country and finding shelter. Parents are left trying to explain the violence to their kids https://t.co/ujqOFOEUOS pic.twitter.com/UCngbwe1yx

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) February 25, 2022