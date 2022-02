Στα χρώματα της Ουκρανίας το κτίριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Στα χρώματα της Ουκρανίας φωτίστηκε χθες το κτίριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως ένδειξη συμπαράστασης των Ευρωπαίων ηγετών για την ρωσική επίθεση που δέχεται η χώρα.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε ανάρτησή της, εξέφρασε για άλλη μία φορά την αλληλεγγύη, την φιλία και την υποστήριξη στην Ουκρανία.

“Αυτές τις μαύρες ώρες, τα χρώματα της ουκρανικής σημαίας φωτίζουν το κτίριο της Κομισιόν. Ως σύμβολο αλληλεγγύης, φιλίας και υποστήριξης. Περισσότερο από ποτέ, η Ευρώπη στηρίζει την Ουκρανία και τους ανθρώπους της”, έγραψε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

In these dark hours, tonight the colours of the Ukrainian flag shine bright on the @EU_Commission headquarters.

A symbol of our solidarity. Friendship. And steadfast support.

More than ever, the EU stands with Ukraine and its people. pic.twitter.com/Mw03d5W7Ig

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2022