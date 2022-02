ΑΠΟΣΤΟΛΗ Μαριούπολη: Νύχτα βομβαρδισμών και συνεχών εκρήξεων

Συνεχίζεται το σφυροκόπημα των δυνάμεων του ουκρανικού στρατού στα περίχωρα της Μαριούπολης και στη γραμμή επαφής με τους αυτονομιστές από τον ρωσικό στρατό.

Με την Μαριούπολη να βρίσκεται σε κλοιό από τις ρωσικές δυνάμεις οι κάτοικοι της πόλης πέρασαν την νύχτα τους σε υπόγεια κτηρίων και καταφύγια.

Καθ’ όλη την διάρκεια της νύχτας ανά τακτά χρονικά διαστήματα η πόλη τραντάζονταν από τον ήχο των εκρήξεων και την λάμψη που έκανε την νύχτα μέρα.

Missile strike to the city of Mariupol. #russia404 pic.twitter.com/SqXoijQnXc

Στη γραμμή επαφής ουκρανικού στρατού και ρωσόφιλων αυτονομιστών οι μάχες είναι σφοδρές, με τα χωριά που βρίσκονται στα σύνορα να έχουν υποστεί τεράστιες καταστροφές. Οι ανεπίσημες πληροφορίες αναφέρουν ότι πάνω από 15 κτήρια στα χωριά πρώτης γραμμής, όπως Γρανίτνε και Τσερμαλίκ καθώς και πιο πίσω, το Μίρνε, έχουν καταστραφεί κατά τη διάρκεια των σφοδρών βομβαρδισμών.

Shelling of Mariupol. OSINT mavens, have at it. pic.twitter.com/ErUKzaHjy1

— Michael Weiss 🌻 (@michaeldweiss) February 24, 2022