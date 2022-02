Κρίσιμες ώρες στην Ουκρανία: Μια ανάσα από το Κίεβο ρωσικά τανκς – Συναγερμός για αεροπορικές επιδρομές

Συναγερμός έχει σημάνει στο Κίεβο, καθώς μαίνεται η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με σύμβουλο του Ουκρανού υπουργού Εσωτερικών, η σημερινή αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα του πολέμου, καθώς αναμένεται η Ρωσία να επιτεθεί με τεθωρακισμένα στο Κίεβο αργότερα.

Ο Αντόν Χεραστσένκο επεσήμανε ότι ο στρατός της Ουκρανίας στο Κίεβο είναι έτοιμος, εξοπλισμένος με αντιαρματικούς πυραύλους, τους οποίους έχουν προσφέρει στη χώρα οι ξένοι σύμμαχοί της.

Από την πλευρά της η αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας Χάνα Μάλιαρ εκτίμησε ότι οι ρωσικές δυνάμεις ενδέχεται αργότερα σήμερα να φτάσουν κοντά στο Κίεβο, αφού η ουκρανική πρωτεύουσα και άλλες περιοχές βομβαρδίστηκαν νωρίτερα σήμερα με πυραύλους.

Big explosion in Kiyv, Ukraine caught on live stream pic.twitter.com/uqMyKZKyWy

Η ίδια πρόσθεσε ότι οι δυνάμεις του ουκρανικού στρατού που υπερασπίζονται το Κιέβο σε τέσσερα μέτωπα είναι αντιμέτωπες με αριθμητικά υπέρτερη δύναμη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ρωσικά τεθωρακισμένα βρίσκονται περίπου 30 χλμ. έξω από την ουκρανική πρωτεύουσα.

Οι ουκρανικές Αρχές κήρυξαν συναγερμό για αεροπορικές επιδρομές στο Κίεβο μετά τα ρωσικά πυραυλικά πλήγματα νωρίτερα σήμερα, μετέδωσε η ουκρανική τηλεόραση, και κάλεσαν τους πολίτες να πάνε στο κοντινότερο καταφύγιο.

Whatever was shot down over Kyiv was pretty big pic.twitter.com/aV6a3VwPgX

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 25, 2022