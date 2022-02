Στις φλόγες του πολέμου η Ουκρανία: Πυραυλικές επιθέσεις σε Κίεβο και Ζαπορίζια – Καταρρίφθηκε ρωσικό αεροσκάφος

Στις φλόγες του πολέμου είναι παγιδευμένη η Ουκρανία. Η ρωσική επίθεση συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα. Εκρήξεις, βομβαρδισμοί, σειρήνες που ηχούν για να σπεύσουν οι πολίτες να προστατευθούν, ένα «πέπλο» φόβου αλλά και εκατοντάδες νεκροί είναι εκείνα που κυριαρχούν.

Οι μάχες σε ολόκληρη τη χώρα είναι σκληρές και τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Κίεβο, το οποίο βρίσκεται υπό πολιορκία.

Τουλάχιστον δύο ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο κέντρο του Κιέβου, διαπίστωσε μια δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο ουκρανικός στρατός ξηράς έκανε λόγο για «πυραυλικές επιθέσεις» εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας και διαβεβαίωσε ότι αναχαιτίστηκαν και καταρρίφθηκαν δύο από τους πυραύλους.

Ο δήμαρχος Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε από τη δική του πλευρά ότι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ο ένας βαριά, από θραύσματα πυραύλων που έπεσαν σε συνοικία της πρωτεύουσας.

Σε φωτογραφία που μεταφόρτωσε ο κ. Κλίτσκο εικονίζονται πυροσβέστες επί τω έργω μπροστά σε κτίριο που έχει υποστεί ζημιά και βγάζει καπνό.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις κατέρριψαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα «ρωσικό αεροσκάφος» στο Κίεβο, που κατέπεσε σε εννιαώροφη πολυκατοικία προκαλώντας πυρκαγιά, έκανε από την πλευρά του γνωστό ο Αντόν Γκεραστσένκο, ο Ουκρανός υφυπουργός Εσωτερικών.

Δεν είναι σαφές εάν επρόκειτο για μαχητικό ή τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV), ούτε εάν αναφερόταν στους πυραύλους για τους οποίους έκανε λόγο ο στρατός.

Η προέλαση των ρωσικών δυνάμεων κάνει πολλούς να φοβούνται πως το Κίεβο θα υποστεί επίθεση σύντομα και ότι θα πολλαπλασιαστούν οι επιθέσεις σε στρατηγικές και κυβερνητικές εγκαταστάσεις της πρωτεύουσας.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα έκανε λόγο για «φρικιαστικά πλήγματα» στο Κίεβο από τη Ρωσία, που παρομοίασε με εκείνα της ναζιστικής Γερμανίας. «Η τελευταία φορά που η πρωτεύουσά μας είχε ζήσει κάτι τέτοιο ήταν το 1941, όταν είχε δεχθεί επίθεση από τη Ναζιστική Γερμανία.

Η Ουκρανία νίκησε εκείνο το κακό και θα νικήσει κι αυτό», ανέφερε. Κάλεσε να επιβληθούν κυρώσεις στη Ρωσία και στον πρόεδρό της Βλαντίμιρ Πούτιν και όλες τις χώρες να διακόψουν τις σχέσεις τους με τη Μόσχα και «να διώξουν τους Ρώσους με τις κλωτσιές από παντού». «Σταματήστε τον Πούτιν. Απομονώστε τη Ρωσία», αξίωσε.

Την πρώτη ημέρα της εισβολής, το στρατιωτικό αεροδρόμιο Αντόνοφ στην Γκοστομέλ, προ των πυλών του Κιέβου, δέχθηκε επίθεση από ρωσικές δυνάμεις που μεταφέρθηκαν εκεί με ελικόπτερα, σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, που διαβεβαίωσαν ότι η έφοδος αποκρούστηκε.

Νωρίτερα σήμερα ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο περί παρουσίας ρωσικών «ομάδων δολιοφθορών» στην ουκρανική πρωτεύουσα, καλώντας τους κατοίκους της να επαγρυπνούν και να τηρούν την απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας που επιβλήθηκε.

Πέραν του Κιέβου, το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε επίσης σήμερα ότι έγινε βομβαρδισμός με πύραυλο εναντίον θέσης της συνοριοφυλακής στη νοτιοανατολική περιφέρεια Ζαπορίζια και ότι υπάρχουν «νεκροί και τραυματίες».

Η περιφέρεια αυτή δεν έχει χερσαία σύνορα με τη Ρωσία μεν, αλλά βρέχεται από την Αζοφική Θάλασσα.

Ο Πρόεδρος Ζελένσκι, ο οποίος κήρυξε στρατιωτικό νόμο καταρχήν για τριάντα ημέρες και διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις του Κιέβου με τη Μόσχα, υπέγραψε χθες διαταγή γενικής επιστράτευσης.

Οι σειρήνες της αεράμυνας άρχισαν να ηχούν νωρίς σήμερα το πρωί στην πόλη Λβιβ της δυτικής Ουκρανίας, μετέδωσε δημοσιογράφος του διεθνούς πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Οι σειρήνες ήχησαν ξανά, για δεύτερη ημέρα και στο Κίεβο. Οι κάτοικοι πέρασαν μια εφιαλτική νύχτα, καθώς οι περισσότεροι είχαν καταφύγει σε υπόγεια και στο μετρό για να προφυλαχθούν από τους βομβαρδισμούς.

Νωρίτερα, οι κάτοικοι ανέφεραν ότι ξύπνησαν από τον ήχο των εκρήξεων καθώς σύμφωνα με αναφορές στα διεθνή ΜΜΕ η Ρωσία είχε εξαπολύσει μια σειρά πυραυλικών επιδρομών στην πόλη.

Πολλοί άμαχοι αναζήτησαν ασφάλεια σε καταφύγια και στους σταθμούς του μετρό, καθώς τα ρωσικά τανκς κινούνταν πιο κοντά στην πόλη από όλες τις πλευρές.

Η Ρωσία προχώρησε χθες Πέμπτη το πρωί σε εισβολή στην Ουκρανία και η κυβέρνηση στο Κίεβο κάνει λόγο για τουλάχιστον 137 ανθρώπους νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες μέχρι στιγμής.

Η πρωτεύουσα, το Κίεβο, υπέστη πυραυλική επίθεση περί τις 04:00, ενώ πύραυλος έπληξε αεροδρόμιο στη Ρίβνε, άλλη πόλη στο δυτικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα τον δήμαρχό της.

Οι κάτοικοι της χώρας ζουν τον απόλυτο εφιάλτη. Η ζωή τους άλλαξε από τη μία μέρα στην άλλη. Ηλικιωμένοι και μικρά παιδιά έρχονται αντιμέτωποι με τον θάνατο. Έντρομοι, τρέχουν στα καταφύγια για να προστατευτούν.

Τα βίντεο που μεταδίδονται στα τηλεοπτικά δίκτυα σε όλο τον κόσμο είναι συγκλονιστικά. Σε ένα από αυτά ένα μικρό παιδάκι περιγράφει με δάκρυα στα μάτια πως ξύπνησε από ένα μεγάλο “μπουμ”. “Δεν θέλω να πεθάνω” λέει κλαίγοντας.

Το βίντεο που μετέδωσε το Bloomberg είναι πραγματικά γροθιά στο στομάχι.

