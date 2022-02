Η Ρωσία απειλεί Φινλανδία και Σουηδία – “Θα υπάρξει απάντηση εάν ενταχθούν στο ΝΑΤΟ”

Νέες απειλές αυτή τη φορά κατά της Φινλανδίας και της Σουηδίας εξαπολύει η Ρωσία. Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα προειδοποίησε ότι η ένταξη είτε της Φινλανδίας είτε της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ «θα πυροδοτήσει σοβαρή απάντηση από τη Μόσχα».

«Η Φινλανδία και η Σουηδία δεν πρέπει να βασίζουν την ασφάλειά τους βλάπτοντας την ασφάλεια άλλων χωρών», είπε η Ζαχάροβα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Σαφώς [η] ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, το οποίο είναι πρώτα και κύρια μια στρατιωτική συμμαχία, θα είχε σοβαρές στρατιωτικοπολιτικές επιπτώσεις που θα απαιτούσαν απάντηση από τη χώρα μας», ανέφερε.

