Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Μόσχα καταγγέλλει βομβαρδισμό αμάχων στο Ντονέτσκ – Συνεχίζεται το ρωσικό σφυροκόπημα -ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Για 19η ημέρα συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία καθώς η Ρωσία συνεχίζει να σφυροκοπά ανελέητα ουκρανικές πόλεις.

Ωστόσο, σήμερα, η Μόσχα κατηγόρησε το Κέιβο για «έγκλημα πολέμου» αφού κατήγγειλε ότι 23 άνθρωποι σκοτώθηκαν από έναν ουκρανικό πύραυλο στην πόλη Ντονέτσκ, που ελέγχεται από φιλορώσους αυτονομιστές αντάρτες στην ανατολική Ουκρανία. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε η Ρωσική Ερευνητική Επιτροπή, «τουλάχιστον 23 άμαχοι (…) μεταξύ των οποίων παιδιά σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν».

Ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας Ιγκόρ Κονασένκοφ ανακοίνωσε τον θάνατο «20 ειρηνικών κατοίκων», προσθέτοντας ότι «28 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων παιδιά, τραυματίστηκαν σοβαρά και νοσηλεύονται».

Σύμφωνα με τον Κονασένκοφ, ο ουκρανικός στρατός εκτόξευσε έναν πύραυλο «Tochka-U» κατά κατοικημένης περιοχής στο Ντονέτσκ, μεγάλη βιομηχανική πόλη και αυτοαποκαλούμενη «πρωτεύουσα» του ομώνυμου φιλορωσικού αυτονομιστικού εδάφους.

Προηγούμενος απολογισμός, που δόθηκε το πρωί από το τοπικό «υπουργείο» Υγείας, έκανε λόγο για 16 νεκρούς και 23 τραυματίες. «Η χρήση τέτοιων όπλων εναντίον μιας πόλης όπου δεν υπάρχει θέση βολής των ενόπλων δυνάμεων (…) αποτελεί ένα έγκλημα πολέμου», ανέφερε ο Κονασένκοφ σε ανακοίνωσή του.

Ο ουκρανικός στρατός διέψευσε κατηγορηματικά ότι εκτόξευσε πύραυλο κατά της πόλης. «Αυτός πρόκειται σίγουρα για έναν ρωσικό πύραυλο ή κάποιο άλλο είδος πυρομαχικών», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ουκρανικού στρατού Λεονίντ Ματιούκιν σε συνέντευξη Τύπου. Ερωτηθείς για τις αναφορές για μια ουκρανική επίθεση στο Ντονέτσκ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε ότι πρόκειται για μια τραγωδία.

Βίντεο που τράβηξε ένας φωτογράφος του Reuters στο κέντρο του Ντόνετσκ δείχνει κατεστραμμένα και καμένα οχήματα. Αρκετά πτώματα και ένα θραύσμα βλήματος με καπνό να αναδύεται από αυτό ήταν ορατά.

Κανένας απολογισμός δεν κατέστη εφικτό να επαληθευτεί από ανεξάρτητη πηγή ούτε από το Γαλλικό Πρακτορείο ούτε από το Reuters.

Στον λογαριασμό της στο Telegram, η πολιτοφυλακή άμυνας του Ντονέτσκ δημοσίευσε φωτογραφίες που δείχνουν ματωμένα πτώματα να κείτονται στον δρόμο εν μέσω ερειπίων, αλλά και ένα μικρό λεωφορείο με σπασμένα τα τζάμια.

As a result of the explosion of a cluster warhead in #Donetsk, 20 civilians were killed and 28 people, including children, were seriously injured. The use of such weapons on a town with no armed forces firing positions, deliberately targeting civilians, is a war crime. https://t.co/xo3qj32zx2

— Russia in India 🇷🇺 (@RusEmbIndia) March 14, 2022