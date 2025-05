Πόλεμος στην Ουκρανία: Επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους δέχθηκε το Κίεβο σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης

Στο στόχαστρο βρέθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου η ουκρανική πρωτεύουσα, καθώς δέχθηκε μαζική συνδυασμένη επίθεση από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) και πυραύλους, όπως έκανε γνωστό ο δήμαρχος της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο.

Ο Κλίτσκο, με διαδοχικές αναρτήσεις στην πλατφόρμα Telegram, περιέγραψε την ένταση της επίθεσης, υπογραμμίζοντας ότι πάνω από 20 εχθρικά UAV κατευθύνθηκαν προς το Κίεβο από τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις. Ο ίδιος προέτρεψε τους πολίτες να μεταβούν άμεσα στα καταφύγια για λόγους ασφαλείας.

First video of the fire at an apartment block in the Solomianskyi area of the capital. pic.twitter.com/I0rcNx8zdu

Λίγο αργότερα, ο δήμαρχος ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή σε σωστικά συνεργεία να σπεύσουν στο προάστιο Σβιατοσίνσκι, στη δυτική πλευρά της πόλης, ενώ ανέφερε την ύπαρξη δύο τραυματιών στο προάστιο Ντιπρόβσκι. Όπως χαρακτηριστικά έγραψε:

«Εκρήξεις στην πρωτεύουσα. Η αεράμυνα έχει ενεργοποιηθεί. Η πόλη και η περιοχή δέχονται συνδυασμένη εχθρική επίθεση».

Την ένταση της επίθεσης επιβεβαίωσε και η ουκρανική πολεμική αεροπορία, η οποία προειδοποίησε για βαλλιστικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς την πρωτεύουσα.

Ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, σημείωσε ότι δύο πυρκαγιές ξέσπασαν στη συνοικία Σβιατοσίνσκι, ενώ συντρίμμια από UAV έπληξαν το έδαφος σε τρεις ακόμη συνοικίες της πόλης.

🙏 Debris of UAV fell on the upper surface of a residential building in the Solomyanskyi district of Kyiv. Emergency services are heading to the scene, — Mayor Klitschko. pic.twitter.com/RQ0HDjiVHg

