Πόλεμος στην Ουκρανία: Εκτέλεσαν πολίτες που περίμεναν για ψωμί – Σοκαριστικό ΒΙΝΤΕΟ

Ακόμη ένα σοκαριστικό βίντεο από από την Ουκρανία είδε το φως της δημοσιότητας, την ώρα που η χώρα συνεχίζει να δέχεται «σφυροκόπημα» από τις 24 Φεβρουαρίου από τα ρωσικά στρατεύματα.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, 10 άνθρωποι εκτελέστηκαν εν ψυχρώ στο Τσέρνικοφ την ώρα που περίμεναν στην ουρά για ψωμί. Οι εικόνες με τα πτώματα των ανθρώπων να κείτονται στον δρόμο είναι σοκαριστικές.

#Ukraine Unimaginable. In Chernihiv, 10 people waiting in line for bread were shot dead.

Ukrainian Suspilne reported that it happened this morning in one of the sleeping areas of the city. pic.twitter.com/ikoQCu3UTd

