Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι ΗΠΑ στέλνουν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και drone – Τι είπε ο Μπάιντεν

Πρόσθετη στρατιωτική βοήθεια στέλνει ο Τζο Μπάιντεν στην Ουκρανία, καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν επιβεβαίωσε την αποστολή πρόσθετης στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, συνολικού ύψους περίπου 800 εκατομμυρίων δολαρίων, για να αντιμετωπίσει τη ρωσική εισβολή.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, «μετά το αίτημα» του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος απευθύνθηκε νωρίτερα σήμερα στο αμερικανικό Κογκρέσο μέσω τηλεδιάσκεψης, «βοηθάμε την Ουκρανία να αποκτήσει περισσότερα και μεγαλύτερης εμβέλειας συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Η στρατιωτική βοήθεια «περιλαμβάνει 800 συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για να διασφαλίσουμε ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις θα μπορέσουν να συνεχίσουν να σταματούν τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα που επιτίθενται στον λαό της Ουκρανίας», ανέφερε ο Μπάιντεν, συμπληρώνοντας ότι η Ουάσινγκτον θα στείλει επίσης drone στο Κίεβο.

