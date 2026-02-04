Πολεμικά πλοία των ΗΠΑ ανοικτά της Αϊτής στο πλαίσιο της επιχείρησης Southern Spear

Σύνοψη από το

  • Τρία πολεμικά πλοία των ΗΠΑ έφθασαν στον κόλπο της Πορτ-ο-Πρενς, στην Αϊτή, εν μέσω πολέμου εναντίον των συμμοριών και συνεχιζόμενης πολιτικής αστάθειας.
  • Η παρουσία τους «αντανακλά την ακλόνητη δέσμευση των ΗΠΑ στην ασφάλεια, στη σταθερότητα και σ’ ένα καλύτερο μέλλον για την Αϊτή», καθώς στάλθηκαν κατόπιν «διαταγής του υπουργού Πολέμου».
  • Η Αϊτή διέρχεται νέα περίοδο έντονων πολιτικών αναταράξεων και βίας συμμοριών, με τις ΗΠΑ να έχουν επιβάλει πρόσφατα περιορισμούς σε αξιωματούχους που κατηγορούνται ότι «υποστηρίζουν» συμμορίες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Πολεμικά πλοία των ΗΠΑ ανοικτά της Αϊτής στο πλαίσιο της επιχείρησης Southern Spear

Τρία πολεμικά πλοία των ΗΠΑ έφθασαν στον κόλπο της Πορτ-ο-Πρενς, στην Αϊτή, ανακοινώθηκε χθες Τρίτη, εν μέσω πολέμου εναντίον των συμμοριών που λυμαίνονται τη χώρα της Καραϊβικής και συνεχιζόμενης πολιτικής αστάθειας.

Το αντιτορπιλικό USS Stockdale και δυο σκάφη της ακτοφυλακής, τα USCGS Stone και USCGS Diligence, αναπτύχθηκαν στον κόλπο της Πορτ-ο-Πρενς στο πλαίσιο της επιχείρησης Southern Spear, σύμφωνα με πανομοιότυπες ανακοινώσεις που έκαναν μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση») και η αμερικανική πρεσβεία.

Η παρουσία τους «αντανακλά την ακλόνητη δέσμευση των ΗΠΑ στην ασφάλεια, στη σταθερότητα και σ’ ένα καλύτερο μέλλον για την Αϊτή», σύμφωνα με τις πηγές αυτές, που τόνισε πως τα πλοία στάλθηκαν στη χώρα κατόπιν «διαταγής του υπουργού Πολέμου» Πιτ Χέγκσεθ.

Η Αϊτή διέρχεται νέα περίοδο έντονων πολιτικών αναταράξεων, καθώς πέντε μέλη του προεδρικού συμβουλίου μετάβασης εξέφρασαν την πρόθεση να απομακρύνουν από το αξίωμα τον πρωθυπουργό Αλίξ Φιλς-Εμέ, μερικές ημέρες πριν από την τυπική λήξη της εντολής του οργάνου αυτού, την 7η Φεβρουαρίου.

Η χώρα δοκιμάζεται για ατελείωτα χρόνια από τη βία συμμοριών, στις οποίες αποδίδονται φόνοι, βιασμοί, λεηλασίες, απαγωγές για λύτρα και άλλα εγκλήματα.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πρόσφατα την επιβολή νέων μέτρων, ιδίως περιορισμών ως προς την έκδοση θεωρήσεων διαβατηρίων, σε βάρος αξιωματούχων της Αϊτής, συμπεριλαμβανομένων δυο μελών του προεδρικού συμβουλίου μετάβασης (ΠΣΜ), που κατηγόρησαν ότι «υποστηρίζουν» συμμορίες.

Τα αμερικανικά πλοία, ιδίως το Stockdale, είναι μέρος της αρμάδας που ανέπτυξαν οι ΗΠΑ στην Καραϊβική στο πλαίσιο επιχείρησης «κατά της διακίνησης ναρκωτικών».

Στοιχεία των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ αιχμαλώτισαν την 3η Ιανουαρίου τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, που κρατείται στη Νέα Υόρκη. Η αμερικανική κυβέρνηση έχει πρόθεση να τον προσαγάγει ενώπιον της δικαιοσύνης, κατηγορώντας τον πως ήταν επικεφαλής καρτέλ των ναρκωτικών, η ίδια η ύπαρξη του οποίου πάντως αμφισβητείται.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ώρα να δείξετε την «αετίσια» σας όραση – Βρείτε το διαφορετικό φλαμίνγκο που είναι κρυμμένο στη φωτογραφία σε 39 δεύτερα

Ο ιερός καρπός του Αμαζονίου που είναι πλούσιος σε σελήνιο και μπορεί να ενισχύσει τον θυρεοειδή

Έρευνα: Η ακρίβεια αλλάζει τις καταναλωτικές συνήθειες – Περικοπές και σε βασικά αγαθά

ΕΑΕΕ: Άνοδος στην παραγωγή ασφαλίστρων το ενδεκάμηνο του 2025 – Τι δείχνουν τα στοιχεία

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
06:38 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Διαπραγματεύσεις Ουκρανίας – Ρωσίας – ΗΠΑ ξεκινούν σήμερα στο Άμπου Ντάμπι υπό το βάρος των ρωσικών επιθέσεων

Διαπραγματευτές από την Ουκρανία, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ επρόκειτο να συγκεντρωθούν σήμερα Τετάρ...
05:15 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν αύριο στο Ομάν κι όχι στην Τουρκία, αναφέρουν αραβικές πηγές

Οι συνομιλίες που αναμένεται να διεξαχθούν ανάμεσα σε απεσταλμένους των ΗΠΑ και του Ιράν ιδίως...
02:40 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Ουκρανία: Δύο νεκροί και τουλάχιστον 11 τραυματίες, ανάμεσά τους παιδιά, από ρωσικό drone στη Ζαπορίζια

Σοβαρό πλήγμα από ρωσικό drone δέχθηκε η ουκρανική πόλη Ζαπορίζια το βράδυ της Τρίτης, με τραγ...
02:18 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Ανεβαίνει ξανά η ένταση στην Παλαιστίνη: Ένας 24χρονος νεκρός στη Δυτική Όχθη – Ο Νετανιάχου αποκλείει ρόλο στη Γάζα για την Παλαιστινιακή Αρχή

Ανεβαίνει ξανά η ένταση στην Παλαιστίνη, καθώς ένας 24χρονος Παλαιστίνιος, ο Σαΐντ Νάελ Σαΐντ ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα