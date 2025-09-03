Πλήγμα των ΗΠΑ σε σκάφος με ναρκωτικά – Έντεκα 11 νεκροί σε επιχείρηση στην Καραϊβική

Ο αμερικανικός στρατός προχώρησε σε αεροπορικό πλήγμα εναντίον πλοίου που, σύμφωνα με τις αρχές, μετέφερε ναρκωτικά στα διεθνή ύδατα της νότιας Καραϊβικής. Από την επιχείρηση σκοτώθηκαν 11 άτομα, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

🚨JUST POSTED🚨 U.S. Military Forces executed a kinetic strike targeting confirmed Tren de Aragua narcoterrorists. The strike took place in international waters as the terrorists were transporting illegal narcotics toward the U.S., resulting in 11 terrorists killed. No U.S.… pic.twitter.com/ymR8jDjy4M — Breanna Morello (@BreannaMorello) September 2, 2025

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη, ενώ το πλοίο κατευθυνόταν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social: «Το πλήγμα σημειώθηκε ενώ οι τρομοκράτες βρίσκονταν εν πλω, σε διεθνή ύδατα, μεταφέροντας παράνομα ναρκωτικά με προορισμό τις ΗΠΑ. Από την επιχείρηση σκοτώθηκαν 11 τρομοκράτες».

Trump says the U.S. killed 11 people today in a strike on a vessel carrying drugs in the Caribbean: ‘No U.S. Forces were harmed in this strike. Please let this serve as notice to anybody even thinking about bringing drugs into the United States of America. BEWARE!’ –@POTUS pic.twitter.com/kICtudekvD — Marisela Ramirez (@mariselapenny) September 2, 2025

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητα των επιβαινόντων, το είδος των ναρκωτικών ή τις ακριβείς συνθήκες της στρατιωτικής επιχείρησης. Οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν εκδώσει επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την πορεία της έρευνας ή τυχόν συλλήψεις που ενδέχεται να ακολούθησαν.