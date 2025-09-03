Πλήγμα των ΗΠΑ σε σκάφος με ναρκωτικά – Έντεκα 11 νεκροί σε επιχείρηση στην Καραϊβική

Enikos Newsroom

διεθνή

Πλήγμα των ΗΠΑ σε σκάφος με ναρκωτικά – Έντεκα 11 νεκροί σε επιχείρηση στην Καραϊβική

Ο αμερικανικός στρατός προχώρησε σε αεροπορικό πλήγμα εναντίον πλοίου που, σύμφωνα με τις αρχές, μετέφερε ναρκωτικά στα διεθνή ύδατα της νότιας Καραϊβικής. Από την επιχείρηση σκοτώθηκαν 11 άτομα, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη, ενώ το πλοίο κατευθυνόταν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social: «Το πλήγμα σημειώθηκε ενώ οι τρομοκράτες βρίσκονταν εν πλω, σε διεθνή ύδατα, μεταφέροντας παράνομα ναρκωτικά με προορισμό τις ΗΠΑ. Από την επιχείρηση σκοτώθηκαν 11 τρομοκράτες».

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητα των επιβαινόντων, το είδος των ναρκωτικών ή τις ακριβείς συνθήκες της στρατιωτικής επιχείρησης. Οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν εκδώσει επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την πορεία της έρευνας ή τυχόν συλλήψεις που ενδέχεται να ακολούθησαν.

00:39 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Ισραήλ: Εκτοξεύτηκε πύραυλος με στρατιωτικό δορυφόρο

Το Ισραήλ εκτόξευσε σήμερα πύραυλο που θα θέσει σε τροχιά στρατιωτικό δορυφόρο που κατασκεύασε...
23:19 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Κίνα: Τι θέλει να δείξει ο πρόεδρος Σι με την μεγαλειώδη παρέλαση για την «Ημέρα της Νίκης» – Ο Πούτιν και οι σύμμαχοί του απέναντι στην Δύση

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, έφτασε στο Πεκίνο, μαζί με την κόρη του, Κιμ Τζου...
22:52 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Ουκρανία: Ο ύποπτος για τον φόνο του πρώην προέδρου της Βουλής ομολόγησε το έγκλημα, αλλά αρνήθηκε κάθε σχέση με τη Ρωσία

Ο κρατούμενος  στην Ουκρανία που θεωρείται ύποπτος ότι δολοφόνησε το Σάββατο τον πρώην πρόεδρο...
22:30 , Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025

Πούτιν – Σι: Υπέγραψαν συμφωνία για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου – Δεν συζήτησαν την αποστολή δυνάμεων στην Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν χαιρέτισε την Τρίτη τις σχέσεις της Μόσχας με το Πεκίνο σε &...
