Πεσκόφ: Δεν αποδεχόμαστε ξένες στρατιωτικές δυνάμεις να παρέχουν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία δεν μπορούν να προέλθουν από ξένες στρατιωτικές δυνάμεις, ειδικά ευρωπαϊκές και αμερικανικές.

«Μπορούν οι εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας να διασφαλιστούν και να παρέχονται από ξένες, ειδικά ευρωπαϊκές και αμερικανικές, στρατιωτικές δυνάμεις; Σίγουρα όχι, δεν μπορούν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πεσκόφ. «Αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει εγγύηση ασφαλείας για την Ουκρανία που θα ήταν αποδεκτή από τη χώρα μας» πρόσθεσε.

Να σημειωθεί ότι χθες συνεδρίασε στο Παρίσι η λεγόμενη «Συμμαχία των Προθύμων» με αντικείμενο την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία. «Εικοσιέξι χώρες είναι πρόθυμες να αναπτύξουν δύναμη στο έδαφος, στον αέρα ή στη θάλασσα», στην Ουκρανία, στο πλαίσιο μιας εκεχειρίας ή ειρηνευτικής συμφωνίας, δήλωσε την Πέμπτη, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Σε αυτές τις «δυνάμεις διασφάλισης», θα περιλαμβάνεται και η υποστήριξη των ΗΠΑ, σύμφωνα με την Πρόεδρο της Κομισιόν.