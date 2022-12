Παρίσι: Η στιγμή που ο μακελάρης μπαίνει σε κουρείο με το όπλο στο χέρι – Συγκλονιστικό ΒΙΝΤΕΟ

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο 69χρονος πυροβόλησε και σκότωσε τρεις Κούρδους στο Παρίσι την Πέμπτη (22/12) έφεραν στη δημοσιότητα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Στο βίντεο φαίνεται ο 69χρονος ο οποίος φορώντας ένα κόκκινο μπουφάν μπαίνει σε ένα κουρείο, κοντά στο πολιτιστικό κέντρο όπου άνοιξε πυρ και με το όπλο στο χέρι απειλεί όσους βρίσκονται σε αυτό.

Σε δεύτερο βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή που ο 69χρονος έχει ακινητοποιηθεί από άτομα που βρίσκονταν μέσα στο κουρείο.

Moments where the Paris shooter is maintained on the ground by civilian present in the hairdresser salon.

The salon is owned by a Kurd but on the video they are speaking Turkish (probably Kurdish diaspora from Northern Kurdistan) pic.twitter.com/Q10ExXpW4d

