Παρίσι: Άνδρας άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών – Τραυματίστηκαν σοβαρά δύο ένστολοι

Δυο αστυνομικοί τραυματίστηκαν πολύ σοβαρά από σφαίρες χθες Πέμπτη το βράδυ σε αστυνομικό τμήμα του Παρισιού αφού άνδρας άρπαξε το υπηρεσιακό όπλο του ενός κι άνοιξε πυρ, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του ενήμερη για την υπόθεση.

Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν λίγο πριν από τις 22:30 (τοπική ώρα· 23:30 ώρα Ελλάδας), διευκρίνισε η πηγή.

BREAKING: 🇫🇷 Man arrested in Paris after shooting 2 police officers and allegedly stabbing his wife. pic.twitter.com/Kxy0QzYxnY

