Πακιστάν: Ζευγάρι εκτελέστηκε γιατί παντρεύτηκε παρά τη θέληση των οικογενειών τους – «Επιτρέπεται μόνο να με σκοτώσεις» – Σκληρές εικόνες

Οι αρχές του Πακιστάν συνέλαβαν έναν ύποπτο αφού κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο ένα βίντεο που δείχνει έναν άνδρα και μια γυναίκα να δολοφονούνται επειδή παντρεύτηκαν αψηφώντας τις αντιρρήσεις των οικογενειών τους.

Τη διαταγή για τον φόνο του ζεύγους –τα στοιχεία τους δεν αποκαλύφθηκαν– είχε δώσει ένα τοπικό συμβούλιο τον περασμένο μήνα, στην επαρχία του Μπαλοτσιστάν. Οι αρχές άρχισαν να ερευνούν την υπόθεση αφού αναρτήθηκε το βίντεο σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και το είδαν χιλιάδες άνθρωποι.

Ένας ύποπτος συνελήφθη, ανέφερε ο πρωθυπουργός της επαρχίας αυτής, Σαρφράζ Μπούγκτι, ενώ συντάσσεται δικογραφία σε βάρος όλων των εμπλεκομένων. Στα πλάνα, από τα οποία ταυτοποιήθηκαν τα θύματα και ο τόπος της δολοφονίας, διακρίνονται άνθρωποι στην έρημο και κάποια φορτηγάκια και άλλα οχήματα. Κάποιος δίνει ένα Κοράνι στη γυναίκα και εκείνη λέει σε έναν άνδρα: «Περπάτα επτά βήματα μαζί μου, μετά μπορείς να με πυροβολήσεις». Ο άνδρας την ακολουθεί για μερικά μέτρα.

Ένας αστυνομικός είπε ότι η γυναίκα δεν έκλαιγε, ούτε ζήτησε έλεος.

Yesterday a young woman, Sheetal, and her husband were brutally murdered in Balochistan, simply for choosing love over a forced tradition. They were killed in the name of “honor.” pic.twitter.com/ZiiFljK6EM

«Επιτρέπεται μόνο να με σκοτώσεις. Τίποτε άλλο» ακούγεται να λέει η γυναίκα, που μιλά την τοπική διάλεκτο Μπραχάβι. Δεν είναι σαφές τι εννοούσε με τη φράση «τίποτε άλλο».

Ο άνδρας που την ακολουθούσε, την σημαδεύει κατόπιν με ένα πιστόλι.

Η γυναίκα στέκεται όρθια μετά τους δύο πρώτους πυροβολισμούς, από κοντινή απόσταση, αλλά πέφτει στο έδαφος με τον τρίτο. Ακολουθούν πυρά και στα πλάνα διακρίνεται ένας αιμόφυρτος άνδρας στο έδαφος, κοντά στη γυναίκα. Στη συνέχεια, άνδρες φαίνεται ότι πυροβολούν και τους δύο νεκρούς.

My day has been ruined my disappointment is immeasurable, sad to see a loving couple was shot dead by the order of tribal heads in Balochistan after they got married in court pic.twitter.com/iCle0RYmvQ

— Arhan farook 🇮🇳 (@Arhanfarook_) July 20, 2025