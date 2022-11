Πακιστάν: Απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού, Ιμράν Καν

Απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού του Πακιστάν Ίμραν Χαν. Σύμφωνα με διεθνή δίκτυα, δέχθηκε πυροβολισμό στο πόδι κατά τη διάρκεια πορείας διαμαρτυρίας στο Ισλαμαμπάντ.

Ο πρώην πρωθυπουργός τραυματίστηκε στην κνήμη και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται τοπικά ειδησεογραφικά μέσα, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κοντά στην αυτοκινητοπομπή του πρώην πρωθυπουργού. «Ένας άνδρας άνοιξε πυρ με αυτόματο όπλο. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ο Ιμράν Καν είναι επίσης τραυματίας», είπε στο Reuters ο Πακιστανός βουλευτής, Άσαντ Ουμάρ.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων μεταδίδει επίσης ότι ο δράστης έπεσε νεκρός.

Just IN :— First visuals of suspected assasin who opened fire at former PM Imran Khan. pic.twitter.com/6NykVzeXjR

— South Asia Index (@SouthAsiaIndex) November 3, 2022