Παχλαβί σε Τραμπ: Να κάνουμε το Ιράν ξανά μεγάλο – Είμαι έτοιμος να επιστρέψω

  • Ο εξόριστος γιος του πρώην σάχη του Ιράν, Ρεζά Παχλαβί, έστειλε μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας έτοιμος να επιστρέψει. Κάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο να συνεργαστούν ώστε να κάνουν «ξανά το Ιράν μεγάλο».
  • Ο Παχλαβί απευθύνθηκε στον Τραμπ, αναφέροντας: «Έχετε ήδη εδραιώσει την κληρονομιά σας ως άνθρωπος αφοσιωμένος στην ειρήνη και την καταπολέμηση των δυνάμεων του κακού… είστε το απόλυτο αντίθετο του Μπαράκ Ομπάμα ή του Τζο Μπάιντεν».
  • Ο Ρεζά Παχλαβί πρόσθεσε ότι ελπίζει να «σφραγίσουν μόνιμα αυτή την κληρονομιά απελευθερώνοντας το Ιράν». Τόνισε: «Είμαι έτοιμος να επιστρέψω στο Ιράν με την πρώτη ευκαιρία».
Μήνυμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ έστειλε ο εξόριστος γιος του πρώην σάχη του Ιράν, Ρεζά Παχλαβί, δηλώνοντας ότι είναι έτοιμος να επιστρέψει, ενώ παράλληλα κάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο να συνεργαστούν ώστε να κάνουν «ξανά το Ιράν μεγάλο».

«Έχετε ήδη εδραιώσει την κληρονομιά σας ως άνθρωπος αφοσιωμένος στην ειρήνη και την καταπολέμηση των δυνάμεων του κακού… είστε το απόλυτο αντίθετο του Μπαράκ Ομπάμα ή του Τζο Μπάιντεν», ανέφερε απευθυνόμενος στον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο.

«Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουμε να σφραγίσουμε μόνιμα αυτή την κληρονομιά απελευθερώνοντας το Ιράν, ώστε εμείς, και εσείς, να κάνουμε το Ιράν ξανά μεγάλο. Ας συνεργαστούμε σε αυτό. Είμαι έτοιμος να επιστρέψω στο Ιράν με την πρώτη ευκαιρία», πρόσθεσε, μιλώντας στο FOX NEWS.

