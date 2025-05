Ουκρανικό: «Ο χρόνος μετρά αντίστροφα» για τη Ρωσία, όμως ο Τραμπ «πειράζει» τους δείκτες του ρολογιού – Πώς απέφυγε να δυσαρεστήσει τη Μόσχα

Καθώς η Ευρώπη αυξάνει την πίεση προς τη Μόσχα απαιτώντας άμεση και άνευ όρων κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία, ενόψει μιας ενδεχόμενης συνάντησης κορυφής στην Τουρκία, η διπλωματική σκηνή βράζει. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν προειδοποιήσει ότι, αν το Κρεμλίνο δεν ανταποκριθεί στην πρόταση, θα ακολουθήσει νέος γύρος κυρώσεων. Ωστόσο, οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών αποκάλυψαν πως ο χρόνος μετρά αντίστροφα μόνο για κάποιους: ο Ντόναλντ Τραμπ, με ένα μόνο μήνυμα, τίναξε στον αέρα τη φαινομενική διατλαντική ενότητα, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά την απροθυμία του να συγκρουστεί με τη Μόσχα.

Βάζοντας στο τραπέζι μια πρόταση για άνευ όρων κατάπαυση του πυρός διάρκειας 30 ημερών, η Ευρώπη επιχείρησε να οικοδομήσει ένα ενιαίο μέτωπο πίεσης προς τη Μόσχα. Η προειδοποίηση ήταν σαφής: εάν μέχρι τα μεσάνυχτα της Δευτέρας η Ρωσία δεν αλλάξει στάση, θα τεθεί σε εφαρμογή νέο πακέτο κυρώσεων.

Παρ’ όλα αυτά, η ενότητα που φάνηκε να διαμορφώνεται αποδείχθηκε εύθραυστη, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε να ακολουθήσει άλλη γραμμή πλεύσης από τους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουκρανίας.

Η αντίδραση της Ρωσίας, στην πίεση της Ευρώπης, είναι έντονα απορριπτική, καθώς ο Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε άμεσες συνομιλίες με το Κίεβο χωρίς να έχει προηγηθεί εκεχειρία μεταξύ των δύο πλευρών. Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται η ημερομηνία της Πέμπτης 15 Μαΐου, όπου αναμένεται πιθανή συνάντηση ηγετών στην Τουρκία. Ποιοι θα ταξιδέψουν τελικά εκεί, αναμένεται να φανεί.

Εντείνοντας τις πιέσεις, οι Ευρωπαίοι ηγέτες κάλεσαν τη Ρωσία να αποδεχτεί μια άνευ όρων κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία, διάρκειας 30 ημερών, προειδοποιώντας για άμεση επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση άρνησης.

«Ο χρόνος μετρά αντίστροφα – έχουμε ακόμα 12 ώρες μέχρι το τέλος αυτής της ημέρας», δήλωσε το μεσημέρι της Δευτέρας (12/5) ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης σε συνέντευξη Τύπου. «Και αν η εκεχειρία δεν τεθεί σε ισχύ μέχρι τότε, η ευρωπαϊκή πλευρά θα ξεκινήσει τις προετοιμασίες για την επιβολή κυρώσεων», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, οι υπουργοί Εξωτερικών της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πολωνίας και της Βρετανία, μαζί με εκπρόσωπο της ΕΕ, επαναβεβαίωσαν τη στήριξή τους προς το Κίεβο.

«Συζητήσαμε πώς θα ενισχύσουμε περαιτέρω τις ευρωπαϊκές προσπάθειες για την υποστήριξη της Ουκρανίας στη συνεχιζόμενη άμυνά της κατά του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας», αναφέρεται στην κοινή δήλωση της ομάδας Βαϊμάρης. «Η Ουκρανία θα πρέπει να είναι σίγουρη για την ικανότητά της να συνεχίσει να αντιστέκεται με επιτυχία στη ρωσική επιθετικότητα με τη δική μας υποστήριξη».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Ντέιβιντ Λάμι, κάλεσε ανοιχτά τη Ρωσία να εγκαταλείψει την αδιαλλαξία της. «Είναι η ώρα για τον Βλαντιμίρ Πούτιν να σοβαρευτεί για την ειρήνη στην Ευρώπη, να σοβαρευτεί για την κατάπαυση του πυρός και να σοβαρευτεί για τις συνομιλίες», τόνισε σε δηλώσεις του στο Λονδίνο.

Το Κρεμλίνο, ωστόσο, απέρριψε κατηγορηματικά το «τελεσίγραφο» της Ευρώπης, διαμηνύοντας μέσω του εκπροσώπου του, Ντμίτρι Πεσκόφ: «Η γλώσσα των τελεσιγράφων είναι απαράδεκτη για τη Ρωσία, δεν είναι πρέπουσα. Δεν μπορούμε να μιλάμε στη Ρωσία έτσι».

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει απορρίψει την πρόταση για άνευ όρων κατάπαυση πυρός διάρκειας 30 ημερών. Αντ’ αυτού, το Σαββατοκύριακο, ο Πούτιν πρότεινε την επανέναρξη απευθείας διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, στην Τουρκία.

Μετά την πρόταση Πούτιν για άμεσες διαπραγματεύσεις χωρίς προαπαιτούμενα, ο πρόεδρος Τραμπ παρενέβη εκ νέου, απευθύνοντας έκκληση προς την ουκρανική πλευρά: «Η Ουκρανία πρέπει να συμφωνήσει σε αυτό, άμεσα», ανέφερε την Κυριακή σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε απάντηση, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση για προσωπική συνάντηση στην Τουρκία:

«Θα βρίσκομαι στην Τουρκία αυτή την Πέμπτη, 15 Μαΐου, και αναμένω ότι ο Πούτιν θα έρθει επίσης στην Τουρκία», δήλωσε την Κυριακή. «Και ελπίζω ότι αυτή τη φορά, ο Πούτιν δεν θα ψάξει δικαιολογίες για το γιατί “δεν μπορεί” να τα καταφέρει» να παραστεί, πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος Ντμίτρι Πεσκόφ αρνήθηκε να σχολιάσει την πρόκληση Ζελένσκι για προσωπική συνάντηση με τον Πούτιν στην Τουρκία.

Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μεταβεί και ο ίδιος στην Τουρκία. «Σκέφτομαι να πάω κι εγώ στην Τουρκία, αν δω ότι μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα», είπε.

«Μην υποτιμάτε τη συνάντηση της Πέμπτης στην Τουρκία, ο πρόεδρος Ερντογάν είναι εξαιρετικός οικοδεσπότης. Και κάνουμε κάποια δουλειά μαζί του, που έχει να κάνει και με τη Συρία», σημείωσε.

Παρότι το πρόγραμμά του Τραμπ προβλέπει επίσκεψη στη Μέση Ανατολή την ίδια ημέρα, άφησε να εννοηθεί πως ενδέχεται να το τροποποιήσει, αναλόγως της έκβασης των συνομιλιών. «Δεν ξέρω πού θα βρίσκομαι εκείνη τη στιγμή, θα είμαι κάπου στη Μέση Ανατολή, αλλά θα πετούσα εκεί [στην Τουρκία] αν πίστευα ότι θα ήταν χρήσιμο», σχολίασε.

Ο Ζελένσκι, απαντώντας μέσω της πλατφόρμας Χ, καλωσόρισε τη σκέψη του Αμερικανού Προέδρου: «Όλοι εμείς στην Ουκρανία θα εκτιμούσαμε αν ο πρόεδρος Τραμπ μπορούσε να είναι μαζί μας σε αυτή τη συνάντηση στην Τουρκία. Αυτή είναι η σωστή ιδέα».

I have just heard President Trump’s statement. Very important words.

I supported @POTUS idea of a full and unconditional ceasefire — long enough to provide the foundation for diplomacy. And we want it, we are ready to uphold silence on our end.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 12, 2025