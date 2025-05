Ισραήλ: Κρίσιμες συνομιλίες στο Κατάρ για τους ομήρους στη Γάζα – Ο Νετανιάχου στέλνει αύριο αντιπροσωπεία στη Ντόχα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αποφάσισε να αποστείλει αντιπροσωπεία στη Ντόχα του Κατάρ αύριο, Τρίτη, προκειμένου να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του γραφείου του.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να πραγματοποιήσει εντός της εβδομάδας επίσκεψη στη Μέση Ανατολή.

Μετά τη συνάντηση με τον Αμερικανό απεσταλμένο για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, και τον πρέσβη Μάικ Χάκαμπι στην Ιερουσαλήμ, ο Νετανιάχου «έδωσε εντολή για την αποστολή αντιπροσωπείας για διαπραγματεύσεις αύριο στη Ντόχα», δήλωσε το γραφείο του σε ανακοίνωση που εξέδωσε λίγο πριν από την αναμενόμενη απελευθέρωση του Ισραηλινοαμερικανού ομήρου Ίνταν Αλεξάντερ από τη Χαμάς.

To this end, Prime Minister Netanyahu directed that a negotiations team leave for Doha tomorrow.

The Prime Minister made it clear that the negotiations would only take place under fire.

