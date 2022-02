Ουκρανία: Το μήνυμα από τον υπουργό Άμυνας – “72 ώρες αντίστασης – Μη φοβάστε την Ρωσία”

Ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας έστειλε το δικό του μήνυμα στους πολίτες αλλά και στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας που συνεχίζουν να αμύνονται σθεναρά στην επίθεση των Ρώσων.

“72 ώρες αντίστασης! Ο κόσμος δεν το πίστευε. Ο κόσμος αμφέβαλλε. Αλλά δεν σταθήκαμε απλά, συνεχίζουμε με αυτοπεποίθηση να πολεμάμε με τον Ρώσο κατακτητή! Δείξαμε στον κόσμο – Μη φοβάστε τη Ρωσία, να είσαι δυνατός και να τον απωθήσεις! Η υποστήριξη της Ουκρανίας πρέπει να είναι πιο δυνατή! Η ασφάλειά σας εξαρτάται από εμάς!” αναφέρει ο Ολέξι Ρέζνικοφ.

72 hours of resistance! The world didn’t believe. The world doubted. But we did not just stand, we confidently continue to fight with russian occupant!We showed the world – don’t be afraid 🇷🇺, be strong & repel it! Support of 🇺🇦 must be more stronger! Your safety depends on us! pic.twitter.com/SlHhv6tGuz

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 27, 2022