Ουκρανία: Το ΒΙΝΤΕΟ που συγκίνησε – Πολίτης μπαίνει μπροστά σε ρωσικό τανκ

Viral έχει γίνει το βίντεο που δημοσιεύτηκε αρχικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στη συνέχεια αναπαρήγαγαν όλα τα μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία ως ένα δείγμα της ουκρανικής αντίστασης στην “ρωσική μπότα”.

Το βίντεο δείχνει έναν Ουκρανό πολίτη να προσπαθεί να σταματήσει ένα ρωσικό τανκ με το σώμα του.

Ο άνδρας σκαρφαλώνει πρώτα στο τανκ, προτού πηδήξει κάτω και επιχειρήσει να το σταματήσει με τα χέρια του. Όταν αυτό αποτυγχάνει, γονατίζει μπροστά στο τανκ σε μια απελπισμένη προσπάθεια να σταματήσει την προέλασή του.

Η στιγμή, που καταγράφηκε στο Bakhmach στη βόρεια Ουκρανία, είναι μόνο μία περίπτωση από ηρωικές πράξεις που καταγράφηκαν σε βίντεο και δείχνουν άοπλους Ουκρανούς να αντιμετωπίζουν Ρώσους στρατιώτες.

Μια αντιπαράθεση μεταξύ ενός ηλικιωμένου πολίτη στη Μελιτόπολη και Ρώσων στρατιωτών καταγράφηκε σε βίντεο, που αναπαρήγαγε νωρίτερα ο Guardian.

Οι Ρώσοι, υποστηρίζουν ότι κατέλαβαν την παράκτια πόλη σήμερα και –αν και ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί– αυτό το περιστατικό υποδηλώνει ότι ακόμη και ορισμένοι Ρώσοι κάτοικοι δεν είναι ευχαριστημένοι με τις εξελίξεις και την εισβολή.

“Το ότι οι Ρώσοι που εισβάλλουν στην Ουκρανία είναι τόσο τρελό! Τι κάνετε εδώ; Εμείς έχουμε τη ζωή μας κι εσείς τη δική σας. Και εγώ είμαι Ρώσος, αλλά ζω σε αυτή τη χώρα” λέει ο άνδρας, ενώ φαίνονται τα τανκς πίσω τους.

“Έχετε τη δική σας χώρα και εμείς τη δική μας. Δεν έχετε άλλα προβλήματα στη χώρα σας; Είστε όλοι πλούσιοι εκεί; Ντροπή σας!” προσθέτει ο ηλικιωμένος φανερά εκνευρισμένος και απογοητευμένος από όσα ζουν τα τελευταία 24ωρα όλοι οι κάτοικοι.

Grandpa is reprimanding the Russian soldiers in Melitopol like they are children.

“I’m also Russian. Don’t you have any problems in the state?” pic.twitter.com/fan9J9Me80

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 26, 2022