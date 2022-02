Ουκρανία: Η στιγμή που πολίτης μπαίνει μπροστά από τα ρωσικά τανκ για να τα εμποδίσει

Σε πλάνα που θυμίζουν τον «άνθρωπο-τανκ» της πλατείας Τιενανμέν που μπλοκάρει τις κινεζικές δυνάμεις το 1989, ένας ατρόμητος Ουκρανός εθεάθη να προσπαθεί να σταματήσει τα τεράστια τανκ, καθώς πλησιάζουν στο Κίεβο. Η στιγμή που ο γενναίος πολίτης στέκεται απέναντι σε ολόκληρη τη ρωσική συνοδεία αρμάτων μάχης, η οποία προσεγγίζει την ουκρανική πρωτεύουσα, κόβει την ανάσα.

Το περιστατικό καταγράφηκε στα νότια της χώρας κοντά στην Κριμαία. Ο άνδρας στάθηκε μπροστά στο τρομακτικό τανκ, προσπαθώντας να το θέσει εκτός πορείας, καθώς κατευθυνόταν προς το Κίεβο.

Ο Ουκρανός φαίνεται να μπαίνει με φόρα μπροστά από το όχημα καθώς αυτό πλησιάζει, αλλά ήταν φυσικά αδύνατο να το αποτρέψει.

Video from the same incident as previous tweet: #Ukrainian citizen trying to stop convoy of Russian forces – said to be from Kyiv. pic.twitter.com/mx33WwDn4z

— Michael A. Horowitz (@michaelh992) February 25, 2022