Ισραήλ: Γιατί επιμένει στην εισβολή στην Ράφα – Οι διαπραγματεύσεις και τα αιτήματα των διαδηλωτών στα αμερικανικά πανεπιστήμια

Με τον πιο ξεκάθαροτρόπο το Ισραήλ δήλωσε σε Αιγύπτιους αξιωματούχους ότι δεν συμφωνεί με την παρελκυστκή ποιτική της Χαμάς για την συμφωνία γύρω από τους ομήρους και ότι η επίθεση στην Ράφα θα γίνει οπωσδήποτε και ήδη έχουν γίνει οι απαραίτητες επιστρατεύσεις.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Haarez ο Νετανιάχου, φοβούμενος το τέλος του κυβερνητικού συνασπισμού του, σκοπεύει να προχωρήσει στην επιχείρηση στη Ράφα, παρά σε συμφωνία για τους ομήρους.

Η Αίγυπτος έστειλε σήμερα ανώτατη αντιπροσωπεία στο Ισραήλ, για να συζητήσουν την προπτική μιας συμφωνίας απελευθέρωσης των ομήρων με κατάπαυση του πυρός. ι συνομιλίες ολοκληρώθηκαν και ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε σε ισραηλινά ΜΜΕ ότι η χώρα του ξεκαθάρισε στους Αιγύπτιος ότι δεν θα ανεχτεί καθυστερήσεις, ότι είναι έτοιμη για την επιχείρηση στην Ράφα και ήδη έχει γίνει η απαραίτητη επιστράτευση, με την κλήση εφεδρικών δυνάμεων.

“Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία πριν πάμε στη Ράφα”, δήλωσε ο αξιωματούχος στο Κανάλι 12. Πάντως είπε ότι η χώρα του είναι πρόθυμη να δεχτεί τώρα μόνο 33 ζωντανούς ομήρους, σε ένα πρώτο στάδιο συμφωνίας.

Είπε ακόμα ότι το Ισραήλ είναι πρόθυμο να κάνει περαιτέρω σημαντικές παραχωρήσεις, όπως να επιτρέψει την επιστροφή των κατοίκων στη βόρεια Γάζα και να αποσύρει τις δυνάμεις του από τον βασικό διάδρομο που διχοτομεί τη Γάζα, σύμφωνα με το Κανάλι 12.

Κορυφαίοι Άραβες και Ευρωπαίοι διπλωμάτες αναμένεται να αρχίσουν να φθάνουν στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας το Σαββατοκύριακο για μια οικονομική σύνοδο κορυφής, αλλά και για συναντήσεις αναφορικά με τον πόλεμο στη Γάζα, λένε διπλωματικοί αξιωματούχοι.

Η διήμερη ειδική σύνοδος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, που έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στο Ριάντ την Κυριακή, περιλαμβάνει στο επίσημο πρόγραμμά της τους υπουργούς Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου και της Τουρκίας.

Θα συμμετάσχουν ακόμα ο νεοδιορισθείς Παλαιστίνιος πρωθυπουργός Μοχάμεντ Μουσταφά, ο Αιγύπτιος πρωθυπουργός Μοσταφά Μαντμπούλι και η Σίγκριντ Κάαγκ, η συντονίστρια των Ηνωμένων Εθνών για τη βοήθεια στη Γάζα.

Από χθες ορισμένοι αξιωματούχοι της Χαμάς αφήνουν να εννοηθεί ότι η οργάνωση θα μπορούσε να εγκαταλείψει τον ένοπλο αγώνα κατά του Ισραήλ, εάν οι Παλαιστίνιοι αποκτήσουν ανεξάρτητο κράτος στα εδάφη που κατέλαβε το Ισραήλ στον πόλεμο του 1967. Τα μηνύματα υποδηλώνουν μια χαλάρωση της θέσης της Χαμάς η οποία ζητά εδώ και χρόνια την καταστροφή του εβραϊκού κράτους.

Ο Μπασέμ Ναΐμ, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς με έδρα την Κωνσταντινούπολη, δήλωσε στο CNN η ομάδα του θα συμφωνούσε να αφοπλιστεί εάν δημιουργηθεί ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος.

“Εάν δημιουργηθεί ένα ανεξάρτητο κράτος με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα επιστροφής των προσφύγων, (θα μπορούσε) η Αλ Κάσαμ να ενσωματωθεί στον (μελλοντικό) εθνικό στρατό”, είπε, αναφερόμενος στην ένοπλη πτέρυγα της οργάνωσης.

Η Χαμάς έχει παραδοσιακά απορρίψει τη λύση των δύο κρατών που θα έβλεπε ένα παλαιστινιακό κράτος να δημιουργείται παράλληλα με το Ισραήλ και αντίθετα έχει υποστηρίξει τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους σε όλη την ιστορική Παλαιστίνη που σήμερα περιλαμβάνει το Ισραήλ, την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, την κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Γάζα. Αυτές τις χθεσινές θέσεις της οργάνωσης το Ισραήλ περιέγραψε σήμερα ως παρελκυστική πολιτική.

Εντωμεταξύ συνεχίζοντα οι ταραχές σε πανεπιστημιουπόλεις σε όλη την Αμερική με εξεγέρσεις φοιτητών υπέρ της ειρήνης και των Παλαιστινίων. Τα ιδρύματα αναβάλλουν εκδηλώσεις, προκειμένου να αποφευχθούν εντάσεις, καθώς οι συγκρούσεις των φοιτητών με την αστυνομία επέφεραν ακόμα και το κλείσιμο κάποιων αιθουσών διδασκαλίας.

Παρόλο που μεγάλο μέρος της αρχικής προσοχής εστιάστηκε σε αντισημιτικά περιστατικά και στον τρόπο με τον οποίο οι πανεπιστημιακοί και η αστυνομία ανταποκρίνονται στις διαδηλώσεις, όλα αυτά εγείρουν ένα θεμελιώδες ερώτημα: Τι θέλουν στην πραγματικότητα οι φιλοπαλαιστινιακοί διαδηλωτές;

Τα συγκεκριμένα αιτήματα των διαδηλωτών ποικίλλουν κάπως από σχολή σε σχολή, ωστόσο το κεντρικό αίτημα είναι τα πανεπιστήμια να αποεπενδύσουν από εταιρείες που συνδέονται με το Ισραήλ ή επιχειρήσεις που επωφελούνται από τον πόλεμο του με τη Χαμάς. Τα πανεπιστήμια έχουν σε μεγάλο βαθμό αρνηθεί να υποχωρήσουν σε αυτό το αίτημα και οι ειδικοί λένε ότι η αποεπένδυση μπορεί να μην έχει σημαντικό αντίκτυπο στις ίδιες τις εταιρείες.

Άλλα κοινά σημεία περιλαμβάνουν την απαίτηση τα πανεπιστήμια να αποκαλύψουν τις επενδύσεις τους, να διακόψουν τους ακαδημαϊκούς δεσμούς με ισραηλινά πανεπιστήμια και να υποστηρίξουν την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

“Δεν πρόκειται να πάμε πουθενά μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας”, δήλωσε ο Khymani James, φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Columbia, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Τα κινήματα διαμαρτυρίας σε ορισμένα πανεπιστήμια ζητούν επίσης να προστατευτεί η ελευθερία του λόγου και να απαλλαγούν οι φοιτητές από την τιμωρία για τη συμμετοχή τους στις διαμαρτυρίες.

Στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, όπου την Τετάρτη συνελήφθησαν δεκάδες άτομα, οι διαδηλωτές ζητούν “πλήρη αμνηστία” για όσους τέθηκαν υπό κράτηση και να μην υπάρξει “καμία αστυνόμευση στην πανεπιστημιούπολη”.

Στο Πανεπιστήμιο Princeton, οι διαδηλωτές απαιτούν, μεταξύ άλλων, να σταματήσει η σχολή Ivy League την έρευνα για πολεμικά όπλα που “χρησιμοποιούνται για να επιτρέψουν τη γενοκτονία”, σύμφωνα με ένα φυλλάδιο σε διαδήλωση στην πανεπιστημιούπολη. Ορισμένα αιτήματα πάντως είναι και τοπικά.

Στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, όπου το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα διαμαρτυρίας ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα, οι διαδηλωτές απαιτούν στήριξη για τους κατοίκους του Χάρλεμ με χαμηλό εισόδημα, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης και των αποζημιώσεων, σύμφωνα με το Columbia University Apartheid Divest, την ομάδα φοιτητών που είναι υπεύθυνη για την οργάνωση του καταυλισμού.

Σήμερα Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον κτιρίων όπου είχαν συγκεντρωθεί στελέχη της Χεζμπολάχ, στις πόλεις Tayr Harfa και Ayta ash-Shab του νότιου Λιβάνου, σύμφωνα με τις IDF.

Israeli fighter jets carried out strikes against buildings where Hezbollah operatives were gathered, in the southern Lebanon towns of Tayr Harfa and Ayta ash-Shab, the IDF says.

Tanks also shelled areas near Yarine and Dhayra to “remove threats,” the military adds. pic.twitter.com/q1urEWNWOt

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 26, 2024