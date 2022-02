Ουκρανία: 4η ημέρα βομβαρδισμών – Σε κλοιό το Κίεβο – LIVE ΕΙΚΟΝΑ

Για τέταρτη ημέρα συνεχίζεται η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, με τις δυνάμεις της χώρας να αμύνονται σθεναρά.

Οι κάτοικοι πέρασαν άλλη μια εφιαλτική νύχτα, με βομβαρδισμούς και πυραυλικές επιθέσεις σε όλη τη χώρα.

Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν σήμερα την πόλη Βασίλκιβ, στα νοτιοδυτικά της Ουκρανικής πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα ένα διυλιστήριο να παραδοθεί στις φλόγες, ανέφερε η δήμαρχος της πόλης σε βίντεο που ανήρτησε στο διαδίκτυο.«Ο εχθρός θέλει να καταστρέψει τα πάντα εδώ γύρω», ανέφερε η δήμαρχος του Βασίλκιβ, η Νατάλια Μπαλασίνοβιτς.

Φωτογραφίες και βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας δείχνουν τεράστιες φλόγες να υψώνονται στον ουρανό.

Oil-source in Vasylkiv, 30 km from the center of #Kyiv.Fire happened after the source was hit by ballistic missiles

How dare you to choke peaceful civilians with gas?@GretaThunberg please remind the world that every war has devastating ecological consequences #CloseTheSky now! pic.twitter.com/hJaKifd7nx

— Jane_fedotova (@jane_fedotova) February 26, 2022