Ουκρανία: Πύραυλοι στην πόλη Βασίλκιβ – Διυλιστήριο παραδόθηκε στις φλόγες – ΒΙΝΤΕΟ

Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν σήμερα την πόλη Βασίλκιβ, στα νοτιοδυτικά της ουκρανικής πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα ένα διυλιστήριο να παραδοθεί στις φλόγες, ανέφερε η δήμαρχος της πόλης σε βίντεο που ανήρτησε στο διαδίκτυο.

«Ο εχθρός θέλει να καταστρέψει τα πάντα εδώ γύρω», ανέφερε η δήμαρχος του Βασίλκιβ, η Νατάλια Μπαλασίνοβιτς.

Φωτογραφίες και βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας δείχνουν τεράστιες φλόγες να υψώνονται στον ουρανό.

Oil-source in Vasylkiv, 30 km from the center of #Kyiv.Fire happened after the source was hit by ballistic missiles

How dare you to choke peaceful civilians with gas?@GretaThunberg please remind the world that every war has devastating ecological consequences #CloseTheSky now! pic.twitter.com/hJaKifd7nx

