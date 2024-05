Αϊτή: Αιματηρή απόδραση κρατουμένων από φυλακή – 4 νεκροί

Οκτώ έγκλειστοι απέδρασαν τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο από φυλακή στη βόρεια Αϊτή και άλλοι τέσσερις σκοτώθηκαν προσπαθώντας, ανακοίνωσε η αστυνομία, διαβεβαιώνοντας πως ήδη συνέλαβε εκ νέου τους έξι από τους οκτώ φυγάδες.

#Haiti: Prisoners escaped from the civil prison of Port-de-Paix https://t.co/nOEZ8Yf50v

— HaitiInfoProj (@HaitiInfoProj) May 4, 2024