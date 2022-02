Ουκρανία: Αναφορές για χτύπημα σε νοσοκομείο – Ένα παιδί νεκρό – ΦΩΤΟ

Ο πόλεμος στην Ουκρανία δείχνει το πιο σκληρό του πρόσωπο.

Όπως έγινε γνωστό από αναφορές, ένα νοσοκομείο παίδων, το Okhmatdyt, το οποίο βρίσκεται στο Κίεβο χτυπήθηκε.

Τα ουκρανικά Μέσα κάνουν λόγο για ένα παιδί νεκρό και άλλους πέντε τραυματίες εκ των οποίων οι δύο ενήλικες.

*WARNING GRAPHIC* #Russian rocket strike kills child and injures five, including three children, at #Okhmatdyt children’s hospital in #Kyiv , #Ukraine #RussiaInvadedUkraine pic.twitter.com/IYqWSNYSfa

A child died in Kyiv as a result of Russian strikes today. Five more children are wounded, according to information from Kyiv children’s hospital Okhmatdyt quoted in Ukrainian media #PutinIsAWarCriminal #StopPutin #Kiev #UkraineUnderAttack #UkraineRussiaWar #UkraineWar pic.twitter.com/0CmGMBDPJs

— Mike Covaci ►▲▲ (@MikeCovaci) February 26, 2022