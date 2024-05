Ισραήλ: Ο στρατός της χώρας ανακοίνωσε την δολοφονία 5 παλαιστίνιων «τρομοκρατών» στη Δυτική Όχθη

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως σκότωσε χθες Σάββατο πέντε παλαιστίνιους «τρομοκράτες» κοντά στην Τούλκαρεμ, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, έπειτα από δώδεκα ώρες πολιορκίας σε χωριό, κατά τη διάρκεια της οποίας τραυματίστηκε ισραηλινός στρατιώτης.

🔴ELIMINATED: Aiman Zaarab

Zaarab was one of the Islamic Jihad Rafah Brigade commanders, responsible for the Islamic Jihad Nukhba force’s attack on Kibbutz Sufa and the Sufa military post during the October 7 massacre.

Along with Zaarab, two additional Islamic Jihad terrorists… pic.twitter.com/Kh5l2Nk7rI

— Israel Defense Forces (@IDF) May 4, 2024