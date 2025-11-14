Ουκρανία: Σταμάτησε τις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου από το Νοβοροσίσκ – Πλήγμα με drone στον τερματικό που διοχετεύει το 2% της παγκόσμιας προσφοράς

Το λιμάνι του Νοβοροσίσκ, στην Μαύρη Θάλασσα ανέστειλε προσωρινά τις εξαγωγές πετρελαίου, που αντιστοιχούν σε 2,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ή 2% της παγκόσμιας προσφοράς, την Παρασκευή, σύμφωνα με πηγές του κλάδου, μετά από αυτό που οι τοπικές αρχές χαρακτήρισαν ως επίθεση από ουκρανικό drone.

Η επίθεση, μία από τις μεγαλύτερες κατά της ρωσικής υποδομής εξαγωγής πετρελαίου τους τελευταίους μήνες, έρχεται μετά την ενίσχυση των επιθέσεων της Ουκρανίας κατά των ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου τον Αύγουστο, σε μια προσπάθεια να μειωθεί η ικανότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο που ξεκίνησε εισβάλλοντας σε ουκρανικές επαρχίες με ρωσόφωνο πληθυσμό.

Οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο άνω του 2% λόγω των φόβων για την προσφορά μετά την επίθεση. Οι επιθέσεις με ουκρανικά αεροσκάφη και θαλάσσια drone μεγάλου βεληνεκούς έχουν διαταράξει επανειλημμένα τις ρωσικές υποδομές πετρελαίου φέτος, στοχεύοντας λιμάνια της Βαλτικής και της Μαύρης Θάλασσας, ένα σύστημα αγωγών και μια σειρά διυλιστηρίων πετρελαίου, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Επίθεση και με πυραύλους κρουζ

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή ότι το Κίεβο εκτόξευσε επίσης πυραύλους κρουαζιέρας μεγάλου βεληνεκούς «Long Neptune» σε στόχους στη Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας, προσθέτοντας ότι τέτοιες επιθέσεις γίνονται όλο και πιο επιτυχημένες. Δεν ανέφερε στόχους.

Η ρωσική εταιρεία Transneft (TRNF_p.MM), που έχει το μονοπώλιο των πετρελαιαγωγών, αναγκάστηκε επίσης να διακόψει τις προμήθειες προς το λιμάνι του Νοβοροσίσκ, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν πηγές στο Reuters. Η εταιρεία αρνήθηκε να σχολιάσει.

Το Caspian Pipeline Consortium, το οποίο εξάγει πετρέλαιο από το Καζακστάν μέσω του γειτονικού τερματικού σταθμού Yuzhnaya Ozereevka, ανέστειλε τις φορτώσεις πετρελαίου για μερικές ώρες και στη συνέχεια τις επανέλαβε όταν άρθηκε η αεροπορική επιφυλακή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Εικόνες από μεγάλες εκρήξεις στην πόλη-λιμάνι Νοβοροσίσκ της Μαύρης Θάλασσας, στο νότιο Κρασνοντάρ της Ρωσίας, εμφανίστηκαν χθες το βράδυ στο διαδίκτυο, μετά από αναφορές για ουκρανική επίθεση.

Το BBC επαλήθευσε δύο βίντεο που δείχνουν μια φωτιά στην νότια ακτή της πόλης, καθώς και μια φωτογραφία από έκρηξη στην γενική κατεύθυνση του λιμανιού του Νοβοροσίσκ προς τα ανατολικά.

Έχε επίσης εντοπίσει γεωγραφικά όλα τα βίντεο, συγκρίνοντας το δίκτυο των δρόμων, τις επιγραφές των καταστημάτων, τους χώρους στάθμευσης και τις περιφράξεις με εικόνες σε επίπεδο δρόμου από δημόσια εργαλεία χαρτογράφησης.

Οι τοποθεσίες των εκρήξεων ταιριάζουν επίσης με τις θερμικές ενδείξεις που κατέγραψε την Πέμπτη και την Παρασκευή το πρωί η δορυφορική πλατφόρμα Firms της NASA.

Οι εξαγωγές πετρελαίου

Το Consortium σχεδιάζει να εξάγει 1,45 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα αυτό το μήνα από τον τερματικό σταθμό Yuzhnaya Ozereevka, περίπου 15 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Νοβοροσίσκ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, που επικαλείται τον γενικό διευθυντή Yury Medvedev, συντρίμμια από τα drones έπεσαν στο έδαφος του ρωσικού τερματικού σταθμού σιτηρών NKHP, ο οποίος λειτουργούσε κανονικά.

Ρώσοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η επίθεση της Παρασκευής προκάλεσε επίσης ζημιές σε ένα πλοίο που ήταν αγκυροβολημένο, σε πολυκατοικίες και σε μια αποθήκη πετρελαίου στο Νοβοροσίσκ, τραυματίζοντας τρία μέλη του πληρώματος του πλοίου.

Η Delo, μια ομάδα μεταφορών και logistics, δήλωσε ότι συντρίμμια από τα drones έπεσαν και σε έναν τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων στο Νοβοροσίσκ, αλλά ότι οι δραστηριότητές της συνεχίστηκαν κανονικά.

Η βρετανική εταιρεία θαλάσσιας ασφάλειας Ambrey ανέφερε ότι ένας γερανός υπέστη ζημιές, όπως και αρκετά εμπορευματοκιβώτια. Ανέφερε επίσης ότι ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που βρισκόταν δίπλα στον τερματικό σταθμό υπέστη κάποιες παράπλευρες ζημιές, ενώ κανένα μέλος του πληρώματος δεν τραυματίστηκε, καθώς είχαν καταφύγει σε ένα ασφαλές σημείο συγκέντρωσης εντός του πλοίου.

Οι ζημιές στους τερματικούς πετρελαίου

Σύμφωνα με πηγές του κλάδου, οι αποστολές ρωσικού αργού πετρελαίου μέσω του τερματικού σταθμού Sheskharis του Novorossiysk ανήλθαν συνολικά σε 3,22 εκατομμύρια τόνους, ή 761.000 βαρέλια την ημέρα, τον Οκτώβριο. Για τους πρώτους 10 μήνες του έτους, ο αριθμός αυτός ήταν 24,716 εκατομμύρια τόνοι.

Οι πηγές ανέφεραν στο Reuters ότι συνολικά 1,794 εκατομμύριο τόνοι πετρελαϊκών προϊόντων εξήχθησαν μέσω του Νοβοροσίσκ τον Οκτώβριο και οι εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου ανήλθαν συνολικά σε 16,783 εκατομμύρια τόνους.

Σύμφωνα με τρεις πηγές του κλάδου, η ουκρανική επίθεση έπληξε δύο προβλήτες πετρελαίου στο Sheskharis. Η ζημιά προκλήθηκε στον προβλήτα 1 και στον προβλήτα 1A, οι οποίες εξυπηρετούν δεξαμενόπλοια 40.000 τόνων και 140.000 τόνων αντίστοιχα.