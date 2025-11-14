ΕΕ: Εξετάζει την εκπαίδευση 3.000 Παλαιστίνιων αστυνομικών στη Γάζα – Σχέδιο ηγετικού ρόλου για την επόμενη ημέρα

Η συζήτηση για τον μελλοντικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γάζα συνεχίζεται αδιάκοπα, καθώς οι Βρυξέλλες εξετάζουν τρόπους εμπλοκής στην εφαρμογή του αμερικανικού σχεδίου για την περιοχή.

Νέα έγγραφα δείχνουν ότι οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ προετοιμάζονται να αξιολογήσουν μια πρόταση που θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα στην ασφάλεια και στη διαχείριση των συνόρων στη Γάζα.

Σύμφωνα με έγγραφο που είδε το Reuters, οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα συζητήσουν την επόμενη εβδομάδα μια πρόταση για να αναλάβει το ευρωπαϊκό μπλοκ ηγετικό ρόλο στην εκπαίδευση 3.000 Παλαιστίνιων αστυνομικών, με στόχο την μελλοντική τους ανάπτυξη στη Γάζα.

Στο έγγραφο, το οποίο συντάχθηκε από τη διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ ενόψει της συνάντησης της 20ής Νοεμβρίου, οι αξιωματούχοι παρουσιάζουν επιλογές για τη συμβολή του μπλοκ στην υλοποίηση του σχεδίου 20 σημείων για τη Γάζα που έχει προτείνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Το Ισραήλ και η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς συμφώνησαν τον Οκτώβριο στην πρώτη φάση του σχεδίου, ωστόσο η εφαρμογή των επόμενων βημάτων παραμένει ιδιαίτερα αβέβαιη.

Σύμφωνα με το Reuters, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης διατυπώνει προτάσεις για την ενίσχυση των δύο πολιτικών αποστολών της ΕΕ στην περιοχή, οι οποίες εστιάζουν στην υποστήριξη των συνοριακών διαδικασιών και στις μεταρρυθμίσεις της Παλαιστινιακής Αρχής σε αστυνόμευση και δικαιοσύνη.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, η αποστολή αστυνομικής υποστήριξης της ΕΕ θα μπορούσε να «αναλάβει ηγετικό ρόλο στην εκπαίδευση της παλαιστινιακής αστυνομικής δύναμης στη Γάζα, παρέχοντας άμεση εκπαίδευση και υποστήριξη σε περίπου 3.000 Παλαιστίνιους αστυνομικούς (που βρίσκονται στη μισθοδοσία της Παλαιστινιακής Αρχής) από τη Γάζα, με προοπτική την εκπαίδευση ολόκληρης της δύναμης των 13.000 αστυνομικών».

Το έγγραφο εξετάζει επίσης την ιδέα επέκτασης της παρακολούθησης συνόρων της ΕΕ στη Ράφα, ώστε να καλύψει και άλλα σημεία διέλευσης.

Ωστόσο, παραμένει αβέβαιο εάν η ΕΕ μπορεί να προχωρήσει με αυτές τις πρωτοβουλίες.

Την Πέμπτη, η Ρωσία παρουσίασε το δικό της σχέδιο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Γάζα, αμφισβητώντας την προσπάθεια των ΗΠΑ να περάσουν το δικό τους κείμενο που θα ενέκρινε το σχέδιο του προέδρου Τραμπ.