Πακιστάν: Συνέλαβε 4 μέλη ενός «τρομοκρατικού πυρήνα» με έδρα το Αφγανιστάν – Συνδέεται με την επίθεση στο Ισλαμαμπάντ

Φωτογραφία: Reuters

Το Πακιστάν ανακοίνωσε σήμερα τη σύλληψη τεσσάρων μελών ενός «τρομοκρατικού πυρήνα» με έδρα το Αφγανιστάν που συνδέεται με μια επίθεση αυτοκτονίας η οποία άφησε πίσω της 12 νεκρούς στην πακιστανική πρωτεύουσα την Τρίτη, εν μέσω της νέας έντασης στις σχέσεις Ισλαμαμπάντ-Καμπούλ.

«Τέσσερα μέλη των Πακιστανών Ταλιμπάν που εμπλέκονται στην επίθεση συνελήφθησαν», ανέφερε η κυβέρνηση στον επίσημο λογαριασμό της στο Χ, υποστηρίζοντας ότι «αυτός ο πυρήνας διευθυνόταν και καθοδηγούνταν σε κάθε στάδιο από την ανώτατη διοίκηση με έδρα το Αφγανιστάν».


Για την επίθεση, η οποία στόχευε ένα αστυνομικό όχημα που ήταν σταθμευμένο έξω από ένα δικαστήριο στο Ισλαμαμπάντ και ήταν η πρώτη που έπληξε την πρωτεύουσα εδώ και τρία χρόνια, ανέλαβε την ευθύνη μια φράξια των Πακιστανών Ταλιμπάν (TTP), η οποία ακολουθεί την ίδια ιδεολογία με τους Ταλιμπάν στην Καμπούλ.

Από τότε που οι Αφγανοί Ταλιμπάν επέστρεψαν στην εξουσία στην Καμπούλ το καλοκαίρι του 2021, το Πακιστάν γνωρίζει αύξηση στις επιθέσεις στο έδαφός του και εδώ και καιρό κατηγορεί τον Αφγανό γείτονά του ότι υποστηρίζει τους Πακιστανούς Ταλιμπάν, τους οποίους η Καμπούλ αρνείται ότι φιλοξενεί.

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν εξέφρασε την «βαθιά της θλίψη» την Τρίτη και καταδίκασε την βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας, καθώς και μια άλλη επίθεση τη Δευτέρα εναντίον στρατιωτικής σχολής στα αφγανικά σύνορα, την οποία η Ισλαμαμπάντ απέδωσε σε έναν «Αφγανό πολίτη».

Αυτή η επίθεση εγείρει φόβους για επανάληψη των εχθροπραξιών μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν, που βίωσαν μια εβδομάδα βίαιων συγκρούσεων τον Οκτώβριο. Οι γειτονικές χώρες είχαν συμφωνήσει σε μια εύθραυστη εκεχειρία, τις λεπτομέρειες της οποίας δεν μπόρεσαν να καθορίσουν παρά τους αρκετούς γύρους διαπραγματεύσεων, οι οποίες έχουν καθυστερήσει λόγω ζητημάτων ασφαλείας.

Και οι δύο χώρες είχαν απειλήσει να προχωρήσουν σε αντίποινα σε περίπτωση επίθεσης στο έδαφός τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

