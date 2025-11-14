Ο Γιατρός: Μια δυσάρεστη έκπληξη περιμένει τον Ανδρέα, απόψε στις 22:00

Τι θα δούμε απόψε στο νέο επεισόδιο της σειράς “Ο Γιατρός” απόψε στις 22:00 στον Alpha.

Η Άννα ενημερώνει τον Ηλιάδη για τη δεύτερη ανάμνηση του Ανδρέα, τρέμοντας μη θυμηθεί αυτό που του κρύβουν.

Η Σοφία από τη μεριά της πληροφορεί τον Ανδρέα ότι σκοπεύει να φύγει απ’ το νοσοκομείο, ζητώντας του να στηρίξει την απόφασή της, πράγμα που εκείνος αρνείται να κάνει, μη θέλοντας να τη χάσει από κοντά του.

Η Τερέζα παρατηρεί ότι ο Απόστολος έχει έρθει πολύ κοντά με τη Φωτεινή και δείχνει να μην της αρέσει καθόλου αυτό, ενώ ο Ανδρέας, χωρίς να ξεφεύγει στιγμή από τον στόχο του, ψάχνει να βρει στοιχεία για τη γυναίκα από το μπαρ στο αρχείο του νοσοκομείου.

Η έρευνά του έχει θετικά αποτελέσματα και αποφασίζει να την προσεγγίσει. Όμως όταν το κάνει, τον περιμένει μια δυσάρεστη έκπληξη.

Στο ρόλο της Θάλειας, η Λένα Παπαληγούρα

Στο ρόλο του Λευτέρη, ο Δημήτρης Παπαδάτος

Στο ρόλο του Φάνη, ο Άγγελος Νεράντζης

Στο ρόλο της Θεοδώρας, η Κατερίνα Πλεξίδα

Στο ρόλο της Έλενας, η Μάγδα Σπίνου

Το ιατρικό περιστατικό που έχουν να αντιμετωπίσουν οι γιατροί της Μέριμνας τους προβληματίζει καθώς παρουσιάζει πολλά και διαφορετικά συμπτώματα. Και η ίδια η ασθενής, η Θάλεια (Λένα Παπαληγούρα), δεν τους βοηθάει ιδιαίτερα καθώς αρνείται τη νοσηλεία γιατί θα χάσει το κονσέρτο που διευθύνει η ίδια το βράδυ και φοβάται πως δεν θα έχει ξανά την ευκαιρία να είναι μαέστρος.

Οι γιατροί προσπαθούν να της που ότι με αυτόν τον τρόπο βάζει σε κίνδυνο την ζωή της αλλά η Θάλεια δεν μπορεί να το δει.

Η αγωνία της για την θέση της, που έχει κερδίσει με κόπο, την φέρνει σε αντιπαράθεση ακόμα και με τον Λευτέρη (Δημήτρης Παπαδάτος), τον σύντροφό της τον οποίο κατηγορεί ότι το ενδιαφέρον του για εκείνη υποκινείται από την επιθυμία του να της πάρει τη θέση τώρα που βρίσκεται στο νοσοκομείο.

Η αντιπαράθεσή τους φέρνει σε δύσκολη θέση όλη την ιατρική ομάδα που βρίσκεται παρούσα και καταλήγει με τον Λευτέρη να φεύγει αγανακτισμένος.

Ο Ανδρέας ψάχνει τα αρχεία του προσωπικού για να εντοπίσει την γυναίκα που θυμήθηκε το πρόσωπό της και μπορεί να του δώσει πληροφορίες για αυτή την περίοδο της ζωής του μιας και δεν μπορεί να θυμηθεί ακριβώς τι είδους σχέση είχαν.

Η Σοφία που βρίσκεται πάντα στο πλευρό του τον βοηθάει στην αναζήτηση και παράλληλα βρίσκει την ευκαιρία να του πει ότι έχει κάνει αίτηση για Διευθύντρια Παθολογικής σε άλλο νοσοκομείο.

Ο Ανδρέας σαστίζει καθώς δεν περίμενε να ακούσει κάτι τέτοιο και της λέει ότι δεν μπορεί να φύγει γιατί την χρειάζεται. Η Σοφία εύχεται σιωπηλά να την χρειάζεται σε προσωπικό επίπεδο, κάτι που εκείνος δεν ξεστομίζει και αναφέρεται μόνο σε επαγγελματικούς λόγους που δεν του επιτρέπουν να την αφήσει να φύγει.

Η Σοφία πεισμώνει και του απαντάει πως την έχει πάρει την απόφασή της. Όμως τελικά ποιος από τους δύο θα υποχωρήσει και τι θα γίνει με την σχέση τους τώρα που φαίνεται ότι ο Ανδρέας μπορεί να ξαναθυμηθεί ακόμα και τη δική τους σχέση;

Ο Ανδρέας λέει όλο χαρά στην Άννα ότι είχε άλλη ανάμνηση. Αυτή τη φορά έχει θυμηθεί μια γυναίκα με την οποία έχουν δουλέψει μαζί στο παρελθόν. Η Άννα διατηρεί επιφυλάξεις μήπως είναι μια ψευδής ανάμνηση και αυτή η γυναίκα δεν υπάρχει στην πραγματικότητα.

Όμως ο Ανδρέας την διαβεβαιώνει πως δεν είναι αυτή η περίπτωση και ότι πρέπει να τον βοηθήσει να την βρει.

Ίσως αν μιλήσει μαζί της, καταφέρει να ξεκλειδώσει κι άλλες αναμνήσεις από το παρελθόν του, κάτι που τον ενθουσιάζει πάρα πολύ.

Η Άννα δεν συμμερίζεται τον ενθουσιασμό του Ανδρέα με αυτή την εξέλιξη αλλά προσπαθεί να τον κρύψει μέχρι να φύγει από το γραφείο της, οπότε και καλεί τον Ηλιάδη (Ακύλας Καραζήσης).

Είναι ο ίδιος που την έχει κατηγορήσει ο Ανδρέας ότι είχε εξωσυζυγική σχέση μαζί του και η Άννα έχει αρνηθεί τις κατηγορίες.

Τον ενημερώνει ότι ο Ανδρέας είχε κι άλλη ανάμνηση και ο Ηλιάδης αναρωτιέται αν τους θυμήθηκε μαζί, εκείνον και την Άννα. Άραγε ποια είναι η πραγματική σχέση του Ηλιάδης με την Άννα και γιατί αγωνιούν και οι δύο τόσο πολύ να μην αποκαλυφθεί;

Ο Φάνης (Άγγελος Νεράντζης), travel blogger, πήγε για ένα τσεκ απ πριν ξεκινήσει για το επόμενο ταξίδι του και κατέληξε να νοσηλεύεται στην Μέριμνα.

Ο Αλέξανδρος πιστεύει ότι τα συμπτώματά του χρειάζονται περεταίρω ψάξιμο, όταν μπαίνει μέσα ο Μάριος και αποδιοργανώνει τελείως την εξέταση καθώς αναγνωρίζει ποιος είναι ο Φάνης, αφού τον ακολουθεί στα σόσιαλ, και ζητάει να βγάλει μια σέλφι μαζί του. ο ενθουσιασμός του είναι τόσο μεγάλος που βγαίνει εντελώς από το ρόλου του γιατρού που θα έπρεπε να κρατάει κάθε επιφύλαξη για αυτό που μπορεί να συμβαίνει στον ασθενή και του υπόσχεται ότι θα τον κάνουν πολύ γρήγορα καλά για να μπορέσει να ταξιδέψει.

Αλέξανδρος και Δημήτρης, αν και εξοργίζονται μαζί τη στάση του, προσπαθούν να κρατήσουν τα προσχήματα για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθηθεί για να δουν τι είναι αυτό που ταλαιπωρεί τον Φάνη.

