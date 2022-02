Ουκρανία: Η Τουρκία απαγορεύει τη διέλευση ρωσικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα – Το “ευχαριστώ” Ζελένσκι σε Ερντογάν

Τις ευχαριστίες του εξέφρασε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Τούρκο ομόλογό του Ταγίπ Ερντογάν, επειδή αυτός απαγορεύει τη διέλευση των πολεμικών πλοίων της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα.

Όπως έγραψε σε ανάρτησή του στο twitter ο Ζελένσκι “ευχαριστώ τον φίλο μου πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν και τον λαό της Τουρκίας για την ισχυρή τους στήριξη. Η απαγόρευση διέλευσης των ρωσικών πολεμικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα και η ανθρωπιστική βοήθεια για την Ουκρανία είναι εξαιρετικά σημαντικές σήμερα. Οι άνθρωποι της Ουκρανίας δεν θα το ξεχάσουν ποτέ αυτό!”

I thank my friend Mr. President of 🇹🇷 @RTErdogan and the people of 🇹🇷 for their strong support. The ban on the passage of 🇷🇺 warships to the Black Sea and significant military and humanitarian support for 🇺🇦 are extremely important today. The people of 🇺🇦 will never forget that!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022