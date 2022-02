Πρίγκιπας Ουίλιαμ-Κέιτ Μίντλετον: Μήνυμα στήριξης στην Ουκρανία και τον πρόεδρο Ζελένσκι

Μήνυμα αλληλεγγύης προς την Ουκρανία και τον πρόεδρό της Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλαν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον με ανάρτησή τους στο twitter.

Όπως έγραψαν στον επίσημο λογαριασμό τους ο Δούκας και η Δούκισσα του Κέμπριτζ “τον Οκτώβριο του 2020 είχαμε το προνόμιο να γνωρίσουμε τον πρόεδρο Ζελένσκι και την Πρώτη Κυρία και μάθαμε την ελπίδα και την αισιοδοξία τους για το μέλλον της Ουκρανίας. Σήμερα στεκόμαστε στο πλευρό του προέδρου και του ουκρανικού λαού που γενναία μάχονται γι΄ αυτό το μέλλον.

In October 2020 we had the privilege to meet President Zelenskyy and the First Lady to learn of their hope and optimism for Ukraine’s future.

Today we stand with the President and all of Ukraine’s people as they bravely fight for that future 🇺🇦 W & C

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) February 26, 2022