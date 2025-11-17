Ουκρανία: Φλέγεται τoυρκικό δεξαμενόπλοιο με LNG που επλήγη από ρωσικά drone

Για κίνδυνο τεράστιας έκρηξης, κάνουν λόγο τηλεοπτικά δίκτυα λόγω ρωσικής επιδρομής με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που έπληξε τουρκικό δεξαμενόπλοιο με φορτίο 4.000 τόνους υγροποιημένου φυσικού αερίου (LΝG) στο λιμάνι Izmail στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το Newsweek εκκενώθηκε το χωριό Πλάουρου, της Ρουμανίας που βρίσκεται απέναντι από την Οδησσό, ενώ μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε στο πλοίο.

Το τουρκικό πλοίο ORINDA, φλέγεται, αγκυροβολημένο στο λιμάνι Izmail της Ουκρανίας στην περιοχή της Οδησσού.

Σύμφωνα με την τουρκική ναυτιλιακή έκδοση Deniz Haber τα 16 μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν από το πλοίο και είναι ασφαλή.