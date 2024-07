Ουκρανία: Εθελοντές και διασώστες προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες στο βομβαρδισμένο νοσοκομείο – ΒΙΝΤΕΟ και ΦΩΤΟ

Έξω από το παιδιατρικό νοσοκομείο του Κιέβου που επλήγη νωρίτερα σήμερα από τη Ρωσία, μια ανθρώπινη αλυσίδα από εκατοντάδες ανθρώπους σχηματίστηκε αυθόρμητα, για να βοηθήσει τα σωστικά συνεργεία να απομακρύνουν τα χαλάσματα και να εντοπίσουν τυχόν επιζώντες.

Κάτοικοι της συνοικίας, τραυματιοφορείς, στρατιώτες και γιατροί, κάποιοι με αιματοβαμμένες νοσοκομειακές στολές, βρέθηκαν όλοι εκεί μετά την επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους στο νοσοκομείο Οχμαντίτ, ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης.

Δείτε το βίντεο:

Do Russians still not understand that Ukraine is probably going to spend 30 years hunting each and every Russian responsible for these things?

It’s likely going to make Mossad look like the Teletubbies.

Children’s hospital, Kyiv. pic.twitter.com/nYgz6M1NLV

— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) July 8, 2024