Ουκρανία: Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες από ρωσική πυραυλική επίθεση στην πόλη Σούμι

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν από ρωσική πυραυλική επίθεση στην πόλη Σούμι της βορειοανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών στο Κίεβο.

«Το βράδυ της 29ης Ιουλίου, εχθρικός πύραυλος έπληξε εκπαιδευτικό ίδρυμα», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας ότι – σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες – «ένας άμαχος σκοτώθηκε και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν».

Ρωσικά στρατεύματα εισέβαλαν στην πόλη τις πρώτες ημέρες του πολέμου που ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου 2022, αλλά οι ουκρανικές δυνάμεις την απελευθέρωσαν μερικές εβδομάδες αργότερα.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε η ουκρανική αστυνομία στην πλατφόρμα Telegram, διακρίνεται ένας τραυματίας να απομακρύνεται με φορείο από ένα ισοπεδωμένο κτίριο.

Το πρακτορείο Reuters υπογραμμίζει ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες για την επίθεση στην πόλη Σούμι.

⚡️Update: Russia shells 9 communities in Sumy Oblast, killing 1.

Russian forces shelled nine communities in Sumy Oblast on July 29, killing one and injuring five more people, the Sumy Oblast Military Administration and the Interior Affairs Ministry reported on Telegram.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) July 29, 2023