Ονδούρα: Νικητής ο Νάσρι Ασφούρα στις προεδρικές εκλογές – Τον είχε στηρίξει Ντόναλντ Τραμπ

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Nasry Asfura, Νάσρι Ασφούρα
πηγή: AP Photo/Moises Castillo

Ο συντηρητικός Νάσρι Ασφούρα, τον οποίο υποστήριξε δημοσίως ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είναι ο νικητής των αμφισβητούμενων προεδρικών εκλογών της 30ής Νοεμβρίου στην Ονδούρα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το εθνικό εκλογικό συμβούλιο (Consejo Nacional Electoral / CNE), ύστερα από εβδομάδες καθυστερήσεων, τεχνικών προβλημάτων και καταγγελιών για νοθεία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο 67χρονος Ασφούρα εξασφάλισε το 40,3% των ψήφων, επικρατώντας του φιλελεύθερου υποψηφίου Σαλβαδόρ Νασράλα που έλαβε 39,5%.

Η εκλογική αναμέτρηση ήταν εξαιρετικά αμφίρροπη και η διαδικασία καταμέτρησης χαοτική. Η καταμέτρηση των ψήφων σταμάτησε και ξανάρχισε επανειλημμένα, εν μέσω κλίματος δυσπιστίας και αλληλοκατηγοριών για απάτη. Η καταμέτρηση είχε ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρία, που επικαλέστηκε τεχνικά προβλήματα, επιτείνοντας την καχυποψία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απένειμε χάρη την παραμονή των εκλογών στον μέντορα του Ασφούρα, τον πρώην πρόεδρο της Ονδούρας Χουάν Ορλάντο Ερνάντες (2014-2022), ο οποίος εξέτιε στις ΗΠΑ ποινή 45 χρόνων κάθειρξης για διακίνηση ναρκωτικών. Ο αμερικανός πρόεδρος είχε απειλήσει πως θα υπήρχαν «συνέπειες» για την Ονδούρα εάν δεν νικούσε ο Νάσρι Ασφούρα.

ΗΠΑ: Κάλεσμα για αποδοχή του αποτελέσματος

Η κυβέρνηση Τραμπ, έσπευσε να απευθύνει συγχαρητήρια, στον «εκλεγμένο πρόεδρο» της Ονδούρας, Νάσρι Ασφούρα, λίγα λεπτά μετά την επίσημη ανακήρυξή του ως νικητή των εκλογών από την αρμόδια εφορευτική αρχή.

Σε ανακοίνωσή της, η Ουάσινγκτον κάλεσε «όλα τα εμπλεκόμενα μέρη» να αποδεχθούν τα επιβεβαιωμένα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεση και ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας στη χώρα της Κεντρικής Αμερικής.

Με ανακοίνωση Τύπου που υπέγραψε προσωπικά ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ «συνεχάρη» τον κ. Ασφούρα για την «καθαρή» και «αδιαμφισβήτητη» επικράτησή του και παρότρυνε «όλα τα μέρη να σεβαστούν το επιβεβαιωμένο αποτέλεσμα. «Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την κυβέρνησή του για να προωθήσουμε τη διμερή και περιφερειακή συνεργασία μας, να βάλουμε τέλος στην παράνομη μετανάστευση στις ΗΠΑ, και να ενισχύουμε τις οικονομικές σχέσεις των δυο χωρών μας».

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Η NASA δημοσίευσε νέο χάρτη του Σύμπαντος με τα 102 χρώματα του ουρανού – Εντυπωσιακό ΒΙΝΤΕΟ

Το διαστημικό τηλεσκόπιο SPHEREx της NASA εκτοξεύθηκε τον Μάρτιο, αλλά ολοκλήρωσε ήδη τον πρώτ...
Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Η ρωσική αεράμυνα κατέρριψε ουκρανικά UAV που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα

Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν σήμερα Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 16 ουκρανικά μη επανδ...
Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Σοκ στην Πορτογαλία: 13χρονος μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον πρώην σύντροφο της μητέρας του

Τραγωδία στην Πορτογαλία, καθώς ενας 43χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα τον 13χρονο γιο της πρώην συν...
Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Τουρκία: Βρέθηκε λύση στο πρόβλημα προσωρινής μετεγκατάστασης της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής

Η Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή θα μετεγκατασταθεί προσωρινά και επί μία τριετία στο κτί...
