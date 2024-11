Ολλανδία: Διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης και του Λιβάνου μετά την επίθεση στους Ισραηλινούς

Διαδήλωση αλληλεγγύης στους λαούς της Παλαιστίνης και του Λιβάνου πραγματοποιήθηκε στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας, μετά την επίθεση σε οπαδούς της «Μακάμπι Τελ Αβίβ» στους δρόμους του Άμστερνταμ.

Οι διαδηλωτές φώναξαν συνθήματα κατά της ισραηλινής εισβολής σε Γάζα και Λίβανο αλλά και υπέρ των δυνάμεων που μάχονται στο Ισραήλ σε Γάζα, Λίβανο και Υεμένη.

Massive protest is taking place in Utrecht, Netherlands, for Palestine🇵🇸 pic.twitter.com/Hd88TafaBH

— Kuffiya (@Kuffiyateam) November 9, 2024