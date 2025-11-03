ΟΗΕ: Επείγουσα ανάγκη προστασίας δημοσιογράφων και αντιμετώπισης της ατιμωρησίας

Η Ελλάδα, η Γαλλία και η Λιθουανία, ως συμπρόεδροι της Ομάδας Φίλων για την Προστασία των Δημοσιογράφων στα Ηνωμένα Έθνη, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για τον Τερματισμό της Ατιμωρησίας για Εγκλήματα κατά Δημοσιογράφων, επανέλαβαν τη δέσμευσή τους στην ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης, αλλά και στην ανάγκη για ελεύθερη, ανεξάρτητη και πολυφωνική δημοσιογραφία. Οι τρεις χώρες τόνισαν ότι θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται τον ελεύθερο και ανεξάρτητο Τύπο, επισημαίνοντας πως οι δημοσιογράφοι πρέπει να μπορούν να αποκαλύπτουν αδικίες και να απαιτούν λογοδοσία χωρίς να διακινδυνεύουν την ασφάλειά τους.

Αναφερόμενοι στην αυξανόμενη απειλή κατά της ελευθερίας του Τύπου σε όλο τον κόσμο, οι εκπρόσωποι των χωρών επικαλέστηκαν στοιχεία της UNESCO, σύμφωνα με τα οποία πάνω από 80 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί μέσα στο 2025. Υπογράμμισαν ότι οι επαγγελματίες των Μέσων δεν πρέπει ποτέ, υπό καμία συνθήκη, να αποτελούν στόχο, και ζήτησαν πλήρεις και διαφανείς έρευνες για κάθε δολοφονία δημοσιογράφου. Όπως τόνισαν, η ατιμωρησία παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις, καθιστώντας την απόδοση ευθυνών κρίσιμο στοιχείο για την πρόληψη μελλοντικών επιθέσεων.

Με αφορμή τη δέκατη επέτειο του Ψηφίσματος 2222 του Συμβουλίου Ασφαλείας, που αφορά την προστασία των δημοσιογράφων σε εμπόλεμες ζώνες, οι χώρες καταδίκασαν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τις δολοφονίες εργαζομένων στα ΜΜΕ, υπενθυμίζοντας ότι οι δημοσιογράφοι θεωρούνται άμαχοι βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και πρέπει να προστατεύονται.

Παράλληλα, τόνισαν πως τα ανθρώπινα δικαιώματα ισχύουν εξίσου στο διαδίκτυο και εκτός αυτού, καταδικάζοντας τις επιθέσεις και παρενοχλήσεις κατά δημοσιογράφων και επισημαίνοντας τα ανησυχητικά υψηλά ποσοστά ατιμωρησίας. Κάλεσαν τις διαδικτυακές πλατφόρμες να λάβουν περισσότερα μέτρα για να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο, καθώς η διαδικτυακή βία και η παραπληροφόρηση πλήττουν σοβαρά την ελευθερία του λόγου.

Ιδιαίτερη ανησυχία εξέφρασαν για τις γυναίκες δημοσιογράφους, οι οποίες πλήττονται δυσανάλογα από διαδικτυακή έμφυλη βία, ψευδές περιεχόμενο (deepfake), μη συναινετική δημοσίευση προσωπικού υλικού και αυτοματοποιημένες επιθέσεις σεξουαλικής παρενόχλησης. Όπως σημείωσαν, τέτοιοι κίνδυνοι δημιουργούν ένα αποτρεπτικό αποτέλεσμα, οδηγώντας πολλές γυναίκες στην αυτολογοκρισία ή ακόμη και στην εγκατάλειψη του επαγγέλματος.

Οι εκπρόσωποι προειδοποίησαν επίσης ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να μετατραπεί σε εργαλείο φίμωσης των φωνών ή υπονόμευσης της ελευθερίας του Τύπου.

Κλείνοντας, κάλεσαν όλα τα κράτη να εφαρμόσουν πλήρως τους μηχανισμούς του ΟΗΕ για την προστασία των δημοσιογράφων, συμπεριλαμβανομένου του Σχεδίου Δράσης για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων, και να στηρίξουν το νέο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων και το Ζήτημα της Ατιμωρησίας.