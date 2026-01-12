ΟΗΕ: Έκκληση για αυτοσυγκράτηση και σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο Ιράν

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

ΑΝΤΟΝΙΟ ΓΚΟΥΤΕΡΕΣ

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δηλώνει “συγκλονισμένος από τις αναφορές για βία και υπερβολική χρήση βίας από τις ιρανικές αρχές κατά διαδηλωτών σε πολλαπλές τοποθεσίες σε ολόκληρη την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, με αποτέλεσμα δεκάδες θανάτους και πολύ περισσότερους τραυματισμούς τις τελευταίες ημέρες”.

Όλοι οι Ιρανοί, αναφέρει σε ανακοίνωση του, “πρέπει να μπορούν να εκφράζουν τα αιτήματά τους ειρηνικά και χωρίς φόβο”.

“Τα δικαιώματα στην ελευθερία της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και της ειρηνικής συνάθροισης, όπως κατοχυρώνονται στο διεθνές δίκαιο, πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστά και να προστατεύονται” τονίζει ο κ. Γκουτέρες.

Ο Γενικός Γραμματέας “καλεί τις ιρανικές αρχές να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση και να απόσχουν από περιττή ή δυσανάλογη χρήση βίας”.

Κάνει επίσης έκκληση για λήψη μέτρων “που θα επιτρέπουν την πρόσβαση στην πληροφόρηση στη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης των επικοινωνιών”.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

2 κρυφά red flags στις σχέσεις που φαίνονται μόνο πάνω στο σεξ

Θαμπό και ταλαιπωρημένο δέρμα μετά τις γιορτές; Πώς να αποκτήσετε ξανά νεανική και σφριγηλή επιδερμίδα

Καιρός: Χιόνια και πολικές θερμοκρασίες τη Δευτέρα – Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Συντάξεις: Ολοταχώς προς νέο ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων το 2025 – Οι βασικοί λόγοι

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
00:54 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Ουκρανία: Χωρίς θέρμανση πάνω από 1.000 πολυκατοικίες στο Κίεβο μετά την ρωσική επίθεση της Παρασκευής

Περισσότερες από 1.000 πολυκατοικίες στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο, εξακολουθούν να μην...
23:40 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Θρίλερ στην Κύπρο: Μυστήριος θάνατος στην Ρωσική Πρεσβεία στην Λευκωσία και εξαφάνιση 56χρονου ολιγάρχη στη Λεμεσό

Δύο περίεργες υποθέσεις ερευνούν τα τελευταία 24ωρα οι αρχές της Κύπρου. Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 Κ...
22:25 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Βρετανία: Η Βρετανία θα αναπτύξει νέο βαλλιστικό πύραυλο για την άμυνα της Ουκρανίας

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι θα αναπτύξει έναν νέο βαλλιστικό πύραυλο βαθιάς κρ...
21:52 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Παχλαβί σε Τραμπ: Να κάνουμε το Ιράν ξανά μεγάλο – Είμαι έτοιμος να επιστρέψω

Μήνυμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ έστειλε ο εξόριστος γιος του πρώην σάχη του Ιράν, Ρεζά Παχλαβί,...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι