ΟΗΕ: Χαιρετίζει τη συμφωνία Ιράν – ΔΟΑΕ για επανέναρξη επιθεωρήσεων

Τα Ηνωμένα Έθνη χαιρέτισαν την Τετάρτη (10/9) τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) για τις «πρακτικές ρυθμίσεις επανέναρξης των επιθεωρήσεων στο Ιράν», χαρακτηρίζοντάς την ως ένα θετικό βήμα προς την αποκατάσταση της πλήρους συνεργασίας.

Ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα, Στεφάν Ντουζαρίκ, υπογράμμισε ότι η συμφωνία πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του Ιράν στο πλαίσιο της συνολικής συμφωνίας διασφαλίσεων.

«Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η πλήρης συνεργασία του Ιράν με τον ΔΟΑΕ είναι ουσιώδης για την επίτευξη ενός μακροπρόθεσμου πλαισίου που θα διασφαλίζει ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν παραμένει αποκλειστικά ειρηνικό» πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ